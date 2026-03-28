Y al final, llegó el gran día, Axel Kicillof y Javier Milei festejan por YPF

Si se observa con detenimiento la votación del año 2012 en la que se aprobó la expropiación de YPF se verá nítidamente que los respaldos solo habían llegado desde los legisladores del kirchnerismo y provocó una confusión ideológica en el resto de los diputados, llevando a legisladores hoy alineados con el oficialismo a votar a favor de aquella medida kirchnerista.

Catorce años después, y con un juicio que todos consideraban perdido por el juicio promovido por los supuestos damnificados de la ley 26741, en la que se creó el Consejo Federal de Hidrocarburos también, el presidente de la Nación, Javier Milei , y su archienemigo y rival ideal, Axel Kicillof , por entonces ministro de Economía que negoció aquella estatización, se enfrentan para capitalizar el fallo judicial norteamericano que determinó que lo legislado en el Congreso de la República Argentina fue correcto y que las costas por el juicio deben pagarlos los promotores de la demanda.

La pelea les conviene a Milei y a Kicillof. No hay dudas. Parecen los antagonistas buscados entre sí, exactos el uno para el otro, como lo eran Maxwel Smart, el Súper Agente 86 y Sigfrido, el jefe de Kaos. Es casi demente el festejo que ambos hacen, porque Kicillof fue el culpable de haber llevado al país hasta el borde del abismo con el cierre realizado con los antiguos “dueños” de la empresa petrolífera y Jaier Milei no hizo más que ponerse el mameluco de YPF pero los abogados fueron los puestos por Mauricio Macri y el estudio jurídico los contratados por Alberto Fernández.

Santiago Caputo y su troupe volvieron a tener algo para festejar, según su autopercepción, al mostrar que parte de los viajes últimos realizados por sus operadores norteamericanos tuvieron algo que incidir en la Cámara de Apelaciones que le sacó la espada de Damocles al país. Raro, porque ni Donald Trump puede influir en decisiones más urgentes para su propio destino. “Es que para afuera de los Estados Unidos, a los jueces se les hace más fácil fallar”, le dijo a MDZ un miembro clave del poder nacional, creyendo su influencia en la determinación judicial norteamericana.

Kicillof, a través de un mensaje en X, y en posteriores declaraciones a los medios afines, insistió que su decisión fue la correcta. Como ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner , a quien reivindica en su declaración pública, su punto sobre el fallo lo justifica porque eso le permite a este gobierno no caer desastrosamente en la balanza de ingresos de dólares.

“Cuestionar una decisión soberana y de defender intereses extranjeros. La derecha nunca la habría nacionalizado. Trabajaron siempre para los buitres, pero paradójicamente hoy su modelo no colapsa por falta de dólares gracias a YPF. Nacionalizar YPF fue una de las decisiones estratégicas más importantes de la Argentina en las últimas décadas. Hoy es una palanca de desarrollo del país y resulta clave para atenuar el impacto de la crisis energética global”, dijo el gobernador”, dijo Kicillof.

En el debate parlamentario que permitió la reestatización, sin indemnizar a los entonces operadores de YPF, Graciela Camaño fue la mas clara. Al haberse opuesto cuando los Kirchner se la dieron a los grupos económicos amigos en 2008, su autoridad le permitió recordarle a la entonces presidenta y a sus voceros de la inconsistencia que perseguía la ley que terminó aprobándose cinco años después.

“¿Qué va a suceder con la deuda de U$s 3000 millones del grupo Eskenazi, que tiene una cláusula gatillo que los beneficia? No nos asombremos si mañana aparece el Grupo Repsol, con otro disfraz, con más acciones inclusive que la Nación Argentina”. Sobre este punto ni Kicillof ni Milei se ponen a discutir.

“No queremos votar afirmativamente porque no estamos nacionalizando ni estatizando, sino que estamos pasando de una petrolera con deudas al Estado Nacional, que se quedará con el 26%... El problema no será la expropiación sino el recupero del paquete accionario del Señor Eskenazi”, describió Camaño, quien acusó a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner de haber vaciado la empresa.

Milei Juicio YPF Javier Milei anunció el triunfo de Argentina en la causa por la estatización de YPF. X (@JMilei)

Javier Milei siempre atacó la estatización pero con otros argumentos, muy parecidos a los que presentaban los demandantes contra el país. “YPF primero se estatiza y luego se vende”, le dijo en octubre de 2023 a Chiche Gelblung hace solo dos años, previo a asumir la presidencia. “Se vende con Vaca Muerta. ¿Cuál es el problema?”, sentenció. “Desde que nacionalizamos bastante mal nos fue”, agregó.

Ahora, directamente, eligió los agravios y la descalificación para festejar lo que considera un “triunfo fenomenal” de este gobierno, que consiguió un fallo que lo saca de la tormenta en el que está metido por los desquicios generados por los viajes con polizones y privados de Manuel Adorni y las escuchas que trascienden en el caso $Libra, que complica no solo al presidente sino a su hermana Karina también.

Por eso es una bocanada de aire fresco para el gobierno la determinación judicial norteamericana. Lo hace ver como defensor de los intereses nacionales y a Milei como un nuevo héroe investido con el mameluco de la empresa estatal. Sus fieles tienen un nuevo mito del cual aferrarse para seguir defendiendo la “batalla cultural” del gobierno. Necesitan como el agua un “éxito” luego de tantas malas noticias.

Por eso la euforia tan desatada, alejada de cualquier sentido patriótico o de defensa de los intereses nacionales, en la que solo se busca culpables, es una notición para Milei. Un desahogo. Pero Argentina necesita esclarecer por qué motivos aquellos negociados, convertidos en barros, generaron estos lodos.