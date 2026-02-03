Jaime Bayly, publica novela de Venezuela y Cuba bajo el absurdo militar de Hugo Chávez y Fidel

La pobreza en Venezuela y Cuba de la mano "progresista" de Hugo Chávez y Fidel Castro es el telón de fondo de la nueva novela del peruano Jaime Bayly llamada "Los golpistas", una historial real (y vaya que demasiado real) en formato de ficción histórica.

El momento político tanto en Caracas como en La Habana es sumamente propicio para una novela que se propone desnudar el manejo militar de dos dictadores latinoamericanos a los que bien se los encuadra dentro del realismo mágico de nuestro continente

En la canción "¡Ay Jaime, el audaz!" se narran algunos aspectos del escritor nacido en Perú, Jaime Bayly Letts. El también periodista y presentador de televisión es ampliamente considerado como una de las personalidades mediáticas más provocativas e influyentes de América Latina.

Famoso por su ingenio agudo, sus comentarios sin filtros y su identidad abiertamente bisexual, Jaime Bayly ha construido una carrera de décadas combinando literatura, sátira política y televisión nocturna.

Venezuela

La ficha técnica de la novela "Los golpistas" aproxima a los lectores a una sinopsis abreviada, presentada en los siguientes términos, enmarcada en los hechos sucedidos en abril de 2002 durante un fallido golpe de Estado a Hugo Chávez en Venezuela, quien había llegado al poder por uno de ellos

"Tres años después de jurar como presidente de Venezuela, Hugo Chávez es depuesto por un golpe militar, acusado de querer implantar una dictadura comunista. Tras arrestarlo y exigirle que firme una renuncia que Chávez se niega a convalidar, los espadones no saben qué hacer con el presidente derrocado y tampoco quién debe asumir el mando en su lugar (...)

"Los generales venezolanos discuten si deben matar a Chávez acusándolo de traidor a la patria, o despacharlo en un vuelo a La Habana, o someterlo a un juicio sumario y encarcelarlo de por vida. Entretanto, un gobierno provisional, liderado por empresarios prominentes y bendecido por los jefes de la Iglesia católica, se juramenta atropelladamente, disolviendo todos los poderes públicos (...)

"En medio del caos y la confusión, el dictador cubano Fidel Castro usa el teléfono para insultar, amenazar e intimidar a los golpistas y para decirle a su amigo Chávez que no se quite la vida ni se deje matar y que escape a Cuba (...)

¿Por qué los confabulados no llegaron a asesinar a Chávez? ¿Por qué no despegó el avión que debía llevarlo a La Habana? ¿Cómo el presidente emboscado salvó la vida no una, sino varias veces?

La editorial encargada de lanzar este nuevo libro del peruano, asegura que "Los golpistas" es "la novela más insolente y deslumbrante de Jaime Bayly", al tiempo que "recrea con formidables bríos narrativos los tres días turbulentos en que Hugo Chávez perdió el poder, en uno de los golpes militares más absurdos, insólitos y esperpénticos en la historia latinoamericana".

Jaime Bayly Los Golpistas

Escritor

Jaime Bayly Letts nació el 19 de febrero de 1965, hijo de Jaime Bayly Llona y Doris Mary Letts, de prominentes familias británico-peruana e irlandesa-peruana.

El tercero de diez hijos, creció en Miraflores y fue criado como católico romano, asistiendo a escuelas de élite, incluido el Markham College y San Agustín. Es de ascendencia británica e irlandesa y fue criado como católico. Hoy el hombre público se identifica como agnóstico.

Estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú pero lo dejó para dedicarse al periodismo. A los 18 años escribió para el periódico La Prensa, antes de pasar a la televisión a finales de los años 1980. Su estilo irreverente en las entrevistas y su disposición a abordar temas tabú lo convirtieron rápidamente en una sensación en Perú.

A lo largo de la década de 1990 presentó programas de entrevistas políticas de gran audiencia, a menudo enfrentándose con presidentes y figuras poderosas, lo que lo obligó a exiliarse temporalmente en Miami durante el régimen de Fujimori. Recibió varias amenazas de muerte.

La carrera literaria de Bayly despegó con su novela debut semiautobiográfica "No se lo digas a nadie" (1994), que se convirtió en un éxito de ventas y luego fue adaptada al cine.

Publicó más de quince novelas y colecciones de ensayos, muchas de ellas abordando abiertamente la sexualidad, la disfunción familiar y la corrupción política.

Obras como "La noche es virgen" (1997), "Yo amo a mi mami" (1999) y "Los amigos que perdí" (2000) consolidaron su reputación como el autor contemporáneo de mayor éxito comercial del Perú. Y uno de los más taquilleros de América Latina.