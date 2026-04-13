La familia de Germán Giuliani reclamó ante la CIDH su liberación y denunciaron torturas

La familia de Germán Giuliani presentó una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exigir la liberación inmediata del abogado argentino que se encuentra detenido en Venezuela desde mayo de 2025. A su vez, denunciaron torturas durante su arresto ilegal.

El reclamo fue impulsado por sus parientes, con respaldo de organismos de derechos humanos y gestiones realizadas en Washington para activar la intervención del sistema interamericano. En esa estrategia también participó el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia, espacio integrado por dirigentes como Karina Banfi, Elisa Trotta, Waldo Wolff y Graciela Fernández Meijide.

En la presentación formal se solicitó la adopción de medidas cautelares urgentes contra el Estado venezolano, un mecanismo que permitiría exigir acciones inmediatas para resguardar la integridad del detenido.

El escrito, patrocinado por el abogado Diego Armesto, sostiene que Giuliani permanece privado de su libertad en condiciones irregulares, sin acceso pleno a defensa ni garantías judiciales.

El documento describe un cuadro más grave: sus familiares denuncian que durante los primeros días no hubo información oficial sobre su paradero —situación que encuadran como desaparición forzada— y que posteriormente se registraron episodios de aislamiento, malos tratos y falta de datos sobre su estado de salud.

El planteo ante la CIDH busca, además, que el organismo requiera explicaciones al Estado venezolano y adopte medidas urgentes para proteger tanto la integridad física como psicológica del argentino, ante el riesgo que —según sostienen— implica su actual situación de detención.

El último registro público de Giuliani es un video difundido tiempo después de su arresto, en el que advertía sobre el peligro que corría su vida. Meses más tarde, su familia supo que había sido trasladado a una unidad penitenciaria en el estado Miranda, sin mayores precisiones oficiales.

Actualmente, Giuliani es el único ciudadano argentino que continúa detenido en Venezuela, luego de la liberación del gendarme Nahuel Gallo, quien había estado preso desde fines de 2024 y recuperó la libertad en marzo de este año. El Gobierno no comunicó ningún avance concreto y opta por el silencio.