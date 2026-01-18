Irán amenazó a la Argentina por declarar terrorista a la Fuerza Quds: "Habrá respuesta"

Luego de que el gobierno incluyera a la Guardia Revolucionaria iraní como una organización terrorista, desde Teherán dijeron que la medida "es inaceptable".

A la Fuerza Quds se le ha vinculado en diferentes ataques mortales en todo el mundo, pero prefiere operar de manera encubierta.

Este sábado el gobierno argentino calificó a las Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní como una organización terrorista, lo cual levantó gran malestar en Teherán cuyas autoridades inmediatamente salieron a rechazar la medida.

“Etiquetar como terrorista a una parte de las fuerzas armadas oficiales de un país es inaceptable desde el punto de vista del derecho internacional y peligroso desde el punto de vista político. Sin duda recibirá una respuesta adecuada por parte de Irán”, dijo en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei.

En este sentido, al tildar de “inaceptable” la declaración por Argentina aseguró que su país “responderá de la manera adecuada”.

“La Oficina del Presidente informa de que el Gobierno Nacional ha declarado a la Fuerza Quds y a trece individuos vinculados a este grupo militar iraní como organización terrorista”, afirmó el mensaje difundido por la Casa Rosada.

El Gobierno argentino responsabilizó en su comunicado a esa formación militar iraní por los atentados contra la embajada de Israel en Buenos Aires, en 1992, y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de esa misma ciudad, en 1994.