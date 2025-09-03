Incidentes en Moreno: corridas y disturbios en la desconcentración del acto de Javier Milei

Tras los incidentes que se registraron en la previa al acto de Javier Milei en Moreno, se volvieron a desatar fuertes disturbios en las inmediaciones del club Villa Ángela. Corridas y detenidos tras el cierre de campaña de La Libertad Avanza de cara al 7 de septiembre.

Escándalo en el acto de Javier Milei en Moreno

En medio de un tenso clima entre opositores y militantes libertarios, surgieron nuevos cruces que derivaron en incidentes y detenciones mientras ocurría la desconcentración del acto. Incluso el propio presidente fue agredido al retirarse del lugar.

Tal como había ocurrido en la previa, los manifestantes arrojaron piedrazos, botellas y hasta una bomba de estruendo que terminó de encender el caos en el populoso distrito del Conurbano bonaerense.

Disturbios en el acto de Javier Milei en Moreno

En ese marco, se desató una corrida por el avance de los efectivos policiales, quienes se llevaron detenidos a decenas de manifestantes. Según testigos, la mayoría de los detenidos pertenecían al grupo de manifestantes que repudiaban la visita del presidente.

Un periodista fue herido en el acto de Javier Milei

Horas antes, el periodista Cristian Mercatante, de "Desayuno Americano" (América), fue gravemente herido por un botellazo en la frente.

El cronista, que no vio quién fue su atacante, perdió mucha sangre por el corte y fue asistido primero por los vecinos, que le colocaron una gasa alrededor de la cabeza para frenar el sangrado, y luego por la unidad de salud.

Más fotos de los incidentes en Moreno

Incidentes en la desconcentración del acto en Moreno Incidentes en la desconcentración del acto en Moreno tras el cierre de campaña de La Libertad Avanza. Nicolás Gallardo.