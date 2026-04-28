Impulsan una "Ley de Glaciares en Mendoza" para revertir la reforma nacional

Un grupo de senadores provinciales de distintos bloques opositores presentaron un proyecto para una Ley de Glaciares a nivel provincial, tras la reforma impulsada por el Gobierno nacional que fue aprobada por el Congreso. El punto central de la iniciativa opositora es que el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) sea la “autoridad técnica indiscutible” en materia de glaciares y ambiente periglacial, por encima del Gobierno provincial.

La iniciativa fue presentada por los senadores Felix Gonzalez (Fuerza Patria), Dugar Chappel (Partido Verde), Flavia Manoni (La Unión Mendocina) Gerardo Vaquer (PJ) y Cristina Gómez (PJ) . Destacan que la propuesta busca “blindar los glaciares con rigor científico” frente a los cambios en la normativa nacional y plantean que “el IANIGLA sea la autoridad técnica indiscutible para evitar la discrecionalidad en la protección de las cuencas hídricas”.

Días atrás el presidente Javier Milei promulgó la reforma de la Ley de Glaciares que había sido votada semanas atrás por el Congreso de la Nación. Esa modificación otorgó un mayor protagonismo a las provincias en la gestión y protección de las reservas estratégicas de agua.

La nueva normativa limitó la protección estricta a aquellas zonas que cumplan una “función hídrica comprobada o relevante”. Este cambio impacta especialmente en áreas periglaciares y en los denominados Glaciares de Escombros (GdE), que concentran reservas de agua y, en muchos casos, coinciden con territorios de interés para la actividad minera. Asimismo, transfirió facultades del IANIGLA a las provincias, ya que el organismo nacional dejó de tener un rol central científico y pasó a cumplir una función principalmente registral teniendo a cargo el Inventario Nacional de Glaciares que si bien será de consulta obligatoria no limitará atribuciones provinciales.

Los manifestantes que se oponían al proyecto de ley portaban pancartas frente al congreso que decían: "La Ley de Glaciares no se toca".

Este último punto es el que pretende revertir el proyecto de ley que impulsan los senadores opositores mendocinos. En su propuesta, los legisladores buscan que en Mendoza el IANIGLA vuelva a tener una intervención obligatoria y vinculante para determinar las áreas de glaciares y periglarciales.

La Ley de Glaciares provincial que impulsa la oposición

El proyecto presentado por los senadores de la oposición tiene como objetivo la “protección efectiva de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos”. El punto más importante de la propuesta opositora es que apunta a establecer que el IANIGLA será el encargado de la identificación, determinación, delimitación y validación técnico-científica vinculada a glaciares y ambiente periglacial, en el territorio provincial.

Especifica que su intervención será “previa, obligatoria y vinculante en toda actuación administrativa vinculada a dichas materias”.

Asimismo, plantea que el Poder Ejecutivo Provincial deberá gestionar ante el CONICET y la Universidad Nacional de Cuyo los instrumentos jurídicos y convenios necesarios para asegurar la disponibilidad operativa del IANIGLA como autoridad técnico-científica específica y obligatoria de la Provincia en la materia.

Por otro lado, el proyecto especifica que “todo acto administrativo, autorización, permiso, concesión o Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que involucre áreas glaciares o periglaciares será nulo de nulidad absoluta e insanable si no cuenta con el dictamen previo, expreso y fundado del IANIGLA”.

Agrega que el dictamen del Instituto “será vinculante para la autoridad provincial en lo relativo a la existencia del recurso y su función hídrica”. Este es otro de los cambios claves de la iniciativa opositora.

Glaciar cubierto en la Quebrada Manantiales Glaciar cubierto en la Quebrada Manantiales Inventario de glaciares Ianigla

En esta línea, indica que “hasta tanto el IANIGLA emita el dictamen previsto, toda área incorporada al Inventario Nacional de Glaciares será considerada provisoriamente alcanzada por el máximo estándar de protección ambiental”.

En tanto, prohíbe a los organismos provinciales “adoptar definiciones, umbrales o metodologías de protección de glaciares distintos a los validados por el IANIGLA”. “Las definiciones, umbrales y metodologías deberán ser consistentes con los criterios técnico-científicos adoptados por el IANIGLA en el marco del Inventario Nacional de Glaciares”, aclara.

Otro de los puntos del proyecto plantea que la autoridad ambiental minera deberá remitir información al IANIGLA sobre el Protocolo de Glaciares de Mendoza y el organismo nacional “deberá evaluar dicha información y emitir dictamen técnico-científico previo y vinculante respecto de la existencia, delimitación, caracterización y función hídrica de glaciares y ambiente periglacial, así como sobre la suficiencia técnica de los estudios acompañados”.

Finalmente, la propuesta especifica que “el IANIGLA será la autoridad técnico-científica específica y obligatoria en materia de identificación, delimitación, caracterización, validación y dictamen sobre glaciares y ambiente periglacial en el territorio provincial. El Ministerio de Ambiente y Energía o el organismo que en el futuro lo reemplace actuará como autoridad administrativa de coordinación, ejecución y cumplimiento de la presente ley, debiendo hacerlo en forma vinculada con las determinaciones del IANIGLA y en coordinación obligatoria con el Departamento General de Irrigación, los municipios alcanzados y los organismos científicos y académicos competentes”.