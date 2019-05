Sorpresa en uno y otro bando del peronismo mendocino provocó el anuncio de la fórmula presidencial Alberto Fernández- Cristina Kirchner. Eso sí, las expectativas mostradas por cada espacio después de la noticia fueron muy diferentes.

Para Unidad Ciudadana, la novedad fue “excelente”. Algunos militantes de Anabel Fernández Sagasti se apuraron a señalar que la nominación de Alberto Fernández “amplía los márgenes de un gran frente opositor”.

Eso sí, se negaron a pensar que Cristina perderá poder como número dos, más allá de que a los vicepresidentes no se les asigna un rol protagónico en Argentina. Ese paradigma, creen en el bando de la ex presidenta, ahora va a cambiar.

Con mucho entusiasmo, en Unidad Ciudadana se analizaba este sábado el impacto nacional de la fórmula Fernández-Kirchner. “Con esto se acaba la campaña Comodoro Py de Cambiemos”, disparó uno de ellos, con ilusión. Un solo factor generaba preocupación: Sergio Massa.

La posibilidad de que este armado incluya a Massa como candidato a gobernador en provincia de Buenos Aires provocaba sensaciones duales. Por un lado, les resultaba atractivo en lo electoral, pero por el otro, se temía que eso vaciara de poder al kirchnerismo puro. “Kicillof en provincia sería el reaseguro del kirchnerismo”, apostó un candidato local de Unidad Ciudadana.

El interés y la ilusión de UC estaban este sábado a tono con la estrategia de campaña del sector en Mendoza, que explota la cercanía entre Fernández Sagasti y Cristina. Tanto que una precandidata a intendente ha llegado a decir que si no hay voto a UC en Mendoza el 9 de junio, "Cristina no va a poder participar" en las elecciones de este año. La nacionalización del comicio mendocino, en el que solo se eligen autoridades provinciales, efectivamente es la gran arma de Fernández Sagasti para tratar de ganar la PASO.

¿Los decepcionó en ese sentido que haya cambiado la modalidad del proyecto “Cristina vuelve”?, preguntó MDZ. De ninguna manera: “Es una movida brillante y que Cristina esté en la fórmula es una garantía de rumbo para el país”, respondieron.

Mientras tanto, en el sector de Alejandro Bermejo, la noticia también sorprendió, pero no movió la aguja.

El intendente de Maipú se encontraba este sábado en San Rafael, en un simposio educativo, y su hermano y jefe de campaña Adolfo ratificó la decisión de aislarlo de Cristina y el resto de los candidatos presidenciales.

“Nos veníamos imaginando que lo de Cristina podía prosperar, pero la fórmula ha sido una sorpresa para todos”, reconoció Adolfo Bermejo en contacto con este diario. Pero enseguida aclaró: “Alejandro sigue concentrado en Mendoza y en lo nacional no hay definiciones, ya que no sabemos si va a haber o no otra fórmula”.

En el comando de Bermejo dejaban entrever algo de expectativa ante la convocatoria de Juan Schiaretti, el gran triunfador en las elecciones de Córdoba del domingo pasado, a las otras figuras del peronismo federal: Massa, Roberto Lavagna, Juan Manuel Urtubey y Miguel Pichetto. Pero hasta ahí nomás: “Después de las PASO del 9 de junio vamos a ver dónde nos posicionamos”, afirmaron.

Todo el mundo peronista seguía pendiente de los pasos de Massa y su calidad de "árbitro" en la disputa peronista. Pero el verdadero problema para Bermejo era otro rumor político: la posibilidad de que Schiaretti se abra una coalición que supere las fronteras del PJ, con el radicalismo y otros sectores oficialistas, tal como ha sugerido el gobernador Alfredo Cornejo. Ese paso dejaría a los peronistas de Bermejo sin opción alguna.

“Aspiramos a que sea todo dentro del PJ, siempre nos hemos quedado en el peronismo y no nos imaginamos yéndonos a otro lado”, afirmaron los más cercanos al candidato a gobernador.