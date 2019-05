Perlita: La triple Fernández del PJ mendocino

Juego de palabras, pero también juego político. La decisión de la ex presidenta de no ser candidata a presidenta y ponderar a Alberto Fernández como presidenciable va a tener una curiosa consecuencia en la campaña de un sector del PJ Mendocino: tres Fernández serán cabeza de lista. Alberto Fernández, Cristina Fernández y Anabel Fernández. No compartirán boleta por que en Mendoza las elecciones son desdobladas. Pero sí consignas.

En ese plan, la precandidata a gobernadora del kirchnerismo deberá replantear sus afiches. Es que su frase gancho es "Cristina vuelve". Sin embargo, al menos en lo formal Cristina no volverá a ser presidenta.