Senadora mendocina usa a Cristina en una engañosa campaña

Andrea Blandini, precandidata a intendente de Godoy Cruz por Unidad Ciudadana, ha salido a pedir el voto en las PASO del 9 de junio bajo la amenaza de que si no gana su boleta, "Cristina no va a poder participar". Sin embargo, en las primarias de ese día no se elige ninguna categoría nacional. El video.