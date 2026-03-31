Ignacio Torres acordó con Nación el pago de una deuda de Anses con Chubut por $48 mil millones

El gobernador de Chubut , Ignacio Torres , firmó este martes un acuerdo con el Gobierno nacional para saldar una deuda previsional que la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) mantenía con la provincia por más de $48 mil millones.

La rúbrica se realizó en el Ministerio de Capital Humano, junto a la titular de la cartera, Sandra Pettovello, y establece que el Estado nacional transferirá los fondos adeudados a la caja previsional chubutense en concepto de financiamiento del sistema jubilatorio.

El entendimiento implica un reconocimiento formal de una deuda histórica que, según el gobierno provincial, llevaba años sin avances concretos. La gestión encabezada por Torres había impulsado, además, una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para reclamar el pago.

“Es un acto de justicia para nuestros jubilados, después de años sin que esta deuda fuera reclamada como correspondía por los gobiernos anteriores”, sostuvo el mandatario tras la firma del acuerdo.

Desde la provincia destacaron que los más de $48 mil millones serán destinados a fortalecer el sistema previsional local, en un contexto de tensión entre las cajas jubilatorias provinciales y la Nación por el financiamiento.

Torres remarcó que el avance es resultado de una estrategia que combinó gestiones políticas y acciones judiciales. “Después de mucho tiempo logramos que se reconozca y se empiece a saldar lo que le corresponde a los jubilados de nuestra provincia”, afirmó.

Críticas a gestiones anteriores por no impulsar el reclamo

En esa línea, el gobernador apuntó contra administraciones anteriores al señalar que “durante años no se impulsó el reclamo como correspondía”, y reivindicó que su gestión asumió desde el inicio la decisión de exigir el pago.

“Es un logro de los jubilados”, destacó Torres

Por último, el mandatario subrayó que el acuerdo trasciende a su administración: “Este no es un logro del Gobierno del Chubut, sino de todos los jubilados y centros de jubilados que sostuvieron este reclamo durante tanto tiempo”.

El convenio abre ahora una nueva etapa en la relación financiera entre la Nación y la provincia, con impacto directo en el sostenimiento del sistema previsional chubutense.