Hidrovía: el Gobierno cerró la etapa de observaciones y avanza con la mayor licitación de la era Milei

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) avanza a paso redoblado y dio por concluida este miércoles la etapa previa de observaciones para la elaboración final del pliego de la licitación de la Hidrovía . Se trata de la principal ruta comercial para las exportaciones del país, un negocio millonario con múltiples interesados que se preparan para pelear con uñas y dientes por el contrato de la concesión. Preparados, listos...fuera.

El cierre de la etapa de consultas se dio a conocer esta madrugada a través de la resolución 66/2025 publicada en el Boletín Oficial. Allí, la entidad que conduce Iñaki Arreseygor señaló que fueron recibidas 40 observaciones de parte de empresas interesadas en competir, funcionarios de gobiernos provinciales, activistas socioambientales y cámaras empresariales de distintos rubros. Una muestra de que no son pocos los interesados en esta licitación.

En su informe, la Anpyn remarcó la trascendencia de la Vía Navegable Troncal, popularmente conocida como Hidrovía, para el desarrollo económico del país, su relevancia estratégica y la función para el transporte y el comercio regional e internacional. Por eso, enfatizó que "resulta imperioso avanzar con la convocatoria" y en el Gobierno esperan iniciar antes de fin de año el proceso.

La concesión -establecida por un periodo de 25 años- funcionará bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje y seguirá un modelo basado en el riesgo empresarial, sin respaldo estatal. Es decir, quien gane el contrato deberá garantizar el mantenimiento (dragado, balizamiento y señalización) de la ruta navegable y a cambio podrá cobrar un peaje. Según estimaciones oficiales, están en juego ganancias por US$ 12.000 millones durante el próximo cuarto de siglo.

En ese marco, el Gobierno abrió a inicios de diciembre un plazo de diez días para "garantizar los principios de publicidad, transparencia, concurrencia y participación, permitiendo a los potenciales oferentes y demás actores relevantes formular observaciones, sugerencias y consultas sobre los aspectos técnicos, ambientales y operativos contenidos en el proyecto de pliego licitatorio".

El foco en la transparencia no es casualidad, luego de que el proceso licitatorio originalmente programado para finalizar en febrero de este año se suspendiera en medio de un escándalo. En plena guerra de lobby entre las principales compañías de dragado, impugnaciones ante la Justicia, acusaciones de "valijas volando por los aires" y señalamientos por supuestos intereses políticos en juego -que iban desde el expresidente Mauricio Macri hasta el asesor presidencial Santiago Caputo-, solo un oferente se presentó para competir y el Gobierno decidió postergar la licitación.

Se trató de la belga Dredging, Environmental & Marine Engineering (DEME), que había acusado un proceso de direccionamiento de la licitación en favor de la actual empresa que controló la concesión entre 1995 y 2021, su compatriota Jan de Nul.

Para despejar cualquier tipo de sospechas, el Ejecutivo incorporó a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), para aportar un marco que alinee el proceso con estándares internacionales.

Hidrovía Foto: NA

Se acabaron las consultas

Así, aquellas observaciones que la Anpyn consideró pertinentes fueron evaluadas para su incorporación o consideración en la versión final del pliego, que según fuentes del sector se estará dando a conocer esta semana o la próxima, con miras a que haya un plazo de dos o tres meses para que los interesados envíen sus presentaciones y se realice la adjudicación en mayo, junio a más tardar.

En ese sentido, las observaciones técnicas formuladas por los interesados se vincularon a las especificaciones técnicas de las tareas de dragado y balizamiento; las condiciones operativas y niveles de servicio exigidos; los requisitos de equipamiento, tecnología y mantenimiento; los plazos de ejecución y criterios de medición del desempeño; y los mecanismos de control, fiscalización y verificación técnica.

Desde la Agencia de Puertos y Navegación, explicaron que a lo largo del proceso se decidió disminuir la tarifa mínima para todas las etapas de la concesión; readecuar el Plan Económico Financiero del proyecto; modificar el plazo de renovación de Boyas Plásticas; otorgar mayor influencia del balizamiento en los criterios de valoración del pliego; modificar el buque de diseño a 38 metros de manga y 230 metros de eslora; entre otros puntos.

"El proceso de revisión y análisis de las observaciones al pliego de la Vía Navegable Troncal (VNT) resulto ser un ejercicio valioso que ha permitido recoger una amplia gama de inquietudes y sugerencias por parte de los diversos actores involucrados. Este diálogo fortalece la transparencia y la legitimidad del proceso, elementos esenciales en la construcción de un marco de concesión que sea verdaderamente útil y comprometido con el desarrollo de la economía regional", manifestaron desde la Anpyn a través de un comunicado.

Los principales cambios en juego

En el pliego original, uno de los puntos más resistidos por los actores del sector de dragado era que el próximo concesionario tenía que hacerse cargo de costos de seguridad de la ruta fluvial que encarecían sustancialmente la tarifa. Desde antenas especiales para control de narcotráfico y prefectura hasta drones sofisticados y cuestiones de limpieza, las compañías aquejaban que dichas tareas excedian el trabajo de dragado y balizamiento por el que competían. Ese punto finalmente se eliminó.

En su lugar, el Gobierno decidió colocar una tasa fija que irá hacia un fondo que el Ejecutivo administrará para proveer esos ítems de seguridad y cuidado.

El pliego final también pasó de imponer una profundidad obligatoria de 39 pies a entre 42 y 44 (entre 12 y 14 metros, aproximadamente), algo que permitirá que las embarcaciones que circulen por la Hidrovía puedan llevar más carga.

En cambio, se mantuvieron puntos centrales del pliego como la competencia de compañías con participación estatal -lo cual excluye de plano a China- justificado en motivos geopolíticos. Tampoco se dio lugar al reclamo de algunos actores para dividir la traza de la concesión en tramos, algo que permitía a las compañías competir por tramos menos exigentes en materia de logística pero más redituables económicamente.

"Desde Rosario para abajo el trabajo es muy arduo y permanente, muy demandante. La parte del Río de la Plata es muy apetecible. Es más sencilla y rentable. No hace falta tener dragas fijadas en Argentina, se puede tener una trabajando en el país que luego se traslade a Brasil, etc", explicó una fuente de la industria a MDZ, a la par que señaló que ese fue el motivo detrás del "sabotaje" a la licitación previa. La compañía neerlandesa Boskalis y Mauricio Macri aparecían entre los señalados por el Gobierno.

En cuanto a los antecedentes de las compañías a la hora de competir, estos representarán un 40% del puntaje del pliego, similar al proceso anterior, con un 60% restante que se definirá por la propuesta económica que presente cada compañía. En cuanto a los requisitos técnicos, el mas importante es contar con por lo menos 5 dragas con requisito específicos en términos de experiencia, mantenimiento de canales y puertos y vías navegables.

En términos de antecedentes y experiencia, la belga Jan de Nul corre por ventaja por sus 30 años de experiencia al frente de la concesión, pero desde el sector sostienen que todas las empresas cuentan con antecedentes de trabajo en las vías navegables más importantes del mundo, por lo que lo que finalmente primará será el precio que oferte cada uno.

"Jan de Nul gana más licitaciones que otras porque conoce el terreno y los costos son menores porque ya tiene instalaciones y 500 empleados acá en Argentina", agregó una fuente que conoce el paño. La misma fuente confió en que el proceso continuará su rumbo con mayor calma en el pasado, pero eso estará por verse. Comienza la recta final de la licitación más importante de la era de Javier Milei.