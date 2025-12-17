Axel Kicillof se juntó con Gildo Insfrán mientras el Gobierno vigila el debate por el Presupuesto 2026

Mientras el Congreso debate un paquete de iniciativas impulsadas por el Gobierno, Axel Kicillof suscribió este miércoles un convenio marco de colaboración con su par de Formosa , Gildo Insfrán , en el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación. La actividad formó parte de una visita que comenzó el martes y que incluyó también la firma de un acuerdo para fortalecer la cooperación en materia de seguridad.

Los gobernadores suscribieron dos acuerdos principales: un convenio específico para fortalecer la seguridad y un convenio marco de colaboración que busca avanzar en la construcción de políticas conjuntas que beneficien a los habitantes de ambas provincias.

En materia de seguridad, el ministro bonaerense Javier Alonso y su par formoseño Jorge Abel González firmaron un acuerdo para articular acciones y fortalecer programas de formación y capacitación conjunta.

El gobernador bonaerense explicó que se trata de "una verdadera declaración que habla de la grave situación política, económica y social del país y ofrece una respuesta: buscar un pacto entre provincias argentinas para devolverle a la Nación lo que hoy le falta, que es una mirada federal".

Luego señaló: "Ambas provincias estamos atravesando una etapa difícil a causa del abandono, la ausencia y la deserción de un Gobierno nacional que no cumple con sus obligaciones: el proyecto de Javier Milei es una de las experiencias más centralistas y unitarias de la historia argentina".

Tras esto, rechazó lo que calificó como una "falsa dicotomía" y subrayó: "Nos quieren imponer la falsa dicotomía de que todo lo tiene que resolver el Estado o el mercado, pero no es así: en ningún lugar del mundo funciona un modelo puramente estatal o puramente privado. Hasta que el Gobierno nacional no lo entienda, el país va a estar condenado".

¿Qué declaró Insfrán sobre el acuerdo?

El gobernador formoseño destacó: "Con la provincia de Buenos Aires tenemos muchos objetivos en común y mucho trabajo por delante: no vamos a bajar los brazos porque estamos convencidos de que este es el camino para mejorar el futuro de nuestro pueblo".