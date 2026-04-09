Hebe Casado recibió a los senadores electos: cómo será el nuevo reparto de bloques

La vicegobernadora Hebe Casado recibió este jueves a los 19 senadores que fueron electos en las elecciones legislativas del 26 de octubre de 2025, y que asumirán a su banca a fines de mes, en la previa a la apertura de sesiones ordinarias, que estará a cargo del gobernador Alfredo Cornejo.

En este marco, Casado encabezó un desayuno de trabajo con los legisladores electos, que cumplirán su mandato hasta abril del 2030.

La actividad se realizó en el edificio anexo de la Legislatura y tuvo como objetivo avanzar en un primer contacto institucional, además de interiorizar a los futuros senadores sobre el funcionamiento legislativo y administrativo del cuerpo.

Hebe Casado y los senadores electos de Mendoza

Hebe Casado y los senadores electos de Mendoza

“Es un honor tenerlos acá. El objetivo de esta reunión es presentarnos y poder conocernos antes de la sesión preparatoria”, expresó la vicegobernadora durante el encuentro.

Los senadores electos participarán de la sesión preparatoria el jueves 23 de abril a las 9, en el recinto de Sesiones, instancia en la que prestarán juramento de cara al inicio formal de sus mandatos.

Del encuentro participaron también el presidente provisional del Senado y senador reelecto, Martín Kerchner Tomba; el secretario Legislativo, Lucas Faure; el secretario Administrativo, Pablo Priore; y directores de las distintas áreas de la Cámara Alta.

Mayoría oficialista en el Senado

De acuerdo con la nueva conformación, el frente LLA + Cambia Mendoza y sus aliados conservarán la mayoría en la Cámara Alta. A los senadores con mandato vigente hasta 2027 —Yamel Ases, María Galiñares, Marcelino Iglesias, Walther Marcolini, Sergio Márquez, Natacha Eisenchlas, David Saéz, María Laura Sainz, Oscar Sevilla y Gustavo Soto— se sumarán los legisladores electos para el período 2026-2030.

Los senadores electos de Mendoza. En la foto, Nestor Majul Los senadores electos de Mendoza. En la foto, Nestor Majul Prensa Senado

Entre ellos figuran Patricia Sánchez, Lucas Fosco, Eduardo Martín, Evelin Giselle Pérez, María Pía Fanelli, Néstor Majul, Alejandra Gómez, Natalia Rabite, Martín Kerchner (reelecto), Macarena D’Ambrogio, Silvia Cornejo, Leonardo Yapur, Carolina Loparco y Jéssica Laferte (reelecta).

Oposición y otros bloques

Por su parte, el bloque Justicialista —junto a Fuerza Justicialista Mendoza— mantendrá siete bancas. Continuarán hasta 2027 Félix González y Mauricio Sat, mientras que asumirán hasta 2030 Adriana Cano (reelecta), Luis Novillo, María Luz Llorens, Omar Parisi y Pedro Serra (reelecto).

Omar Parisi y Maria Luz Llorens, del PJ Omar Parisi y Maria Luz Llorens, del PJ Prensa Senado

En tanto, La Unión Mendocina conservará representación con Flavia Manoni, Ariel Pringles, Marcos Quattrini y Martín Rostand, todos con mandato vigente hasta 2027.

La conformación se completa con Armando Magistretti (PD – LLA), Dugar Chappel (Partido Verde) y Duilio Pezzutti (Podemos – Encuentro Peronista), quienes continuarán en funciones hasta 2027.