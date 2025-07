Guillermo Francos tendrá su foto con gobernadores aliados, pero aún falta mucho para un acuerdo

"Siempre intentamos acercarnos; ellos se alejan un poco a veces, priman las circunstancias políticas", aseguró Francos este jueves durante el corte de cinta en la inauguración de la Expo Rural que se celebra en el histórico predio del barrio porteño de Palermo, y agregó: "No estamos en una guerra, estamos en una situación que es dura y difícil".

Gobernadores CFI.jpeg Los gobernadores se encuentran en pleno tironeo con la Casa Rosada por los recursos coparticipables y avanzan con dos proyectos clave en el Congreso. CFI

El reencuentro en La Rural

Por eso fue que esta semana ganó mucha expectativa el posible encuentro de un grupo de gobernadores habitualmente alineados con Balcarce 50 con Guillermo Francos, el gran conciliador de la Casa Rosada. La cita será a las 19 en el comedor central de La Rural, en un evento convocado por Nicolás Pino, el titular de la entidad agraria.

"Voy a asistir y asistirán gobernadores. Nos saludaremos con mucha cordialidad y estableceremos un diálogo cordial, como hemos tenido siempre", aseguró el ministro coordinador ante la consulta de los medios presentes en el evento agropecuario.

Hasta el momento, los mandatarios confirmados son los peronistas Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Sergio Ziliotto (La Pampa); y los excambiemitas Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Ignacio Torres (Chubut); Marcelo Orrego (San Juan) y Carlos Sadir (Jujuy).

Guillermo Francos, junto Jaldo y Frigerio, gobernadores de Tucumán y Entre Ríos, respectivamente. Foto: Prensa Ministerio del Interior El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, junto con los gobernadores Osvaldo Jaldo y Rogelio Frigerio. Foto: Archivo/Presidencia Prensa Ministerio del Interior

Largo camino para la paz

Cerca de las provincias subrayaron que la reunión fue convocada por la Sociedad Rural y no por el Gobierno, y que las invitaciones llegaron el 26 de junio, mucho tiempo antes de que estallara el conflicto en el Senado. En ese sentido, le restaron importancia a la presencia de Francos y aseguraron que el objetivo del evento es conversar con las organizaciones del campo que integran la Mesa de Enlace sobre los reclamos del sector, como la baja de retenciones.

En Casa Rosada repetían una versión similar: "No es momento ni lugar para ir a negociar. Francos va a ir a cocktelear con los gobernadores, nada más". El Gobierno no parece tener prisa y todavía no hay una fecha prevista para una reunión con las provincias.

Guillermo Francos y gobernadores en Casa Rosada La última reunión de Francos con una comitiva de gobernadores fue el pasado 13 de junio en la Casa Rosada. Jefatura de Gabinete

El motivo es simple: el Ejecutivo todavía no está dispuesto a ceder frente a los gobernadores. "Si los llamás para hacerlos venir de sus provincias, van a querer que les des algo, tiene que haber un principio de preacuerdo y eso todavía no está", explicaron a MDZ en Balcarce 50, y agregaron: "Hay conversaciones todo el tiempo".

La posición del Gobierno la ratificó esta mañana el propio Guillermo Francos: "Tenemos que acordar demandas de los gobernadores con situaciones que tiene el gobierno central; son los ajustes que hemos hecho, con el ajuste que no han hecho muchos gobernadores".

En ese sentido, el jefe de Gabinete insistió con que Javier Milei vetará "todas las leyes que impliquen un gasto fuera de lo previsto". Si eso sucede, la incógnita es qué harán las provincias al respecto.