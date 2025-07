El Gobierno piensa convocar a gobernadores dialoguistas y desescalar el conflicto

Se trata de una reacción directa del Ejecutivo luego de que los gobernadores, de pasado en Juntos por el Cambio, le pidieran este mismo jueves a sus legisladores que no convaliden en la sesión los proyectos de mejoras en las jubilaciones ni la emergencia en discapacidad, pero sí avanzar con el expediente de las provincias para recuperar fondos nacionales. Sin embargo, la jugada de las provincias no pudo prosperar ya que el kirchnerismo impuso su mayoría y dispuso que la iniciativa de las provincias se trate en el final del debate, obligando a que acompañen el resto del temario. “Si no sale jubilaciones y discapacidad, vamos a hacer que también la caja de los gobernadores vuelva a rediscutirse”, había advertido la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti.