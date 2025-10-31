Guillermo Francos pidió ver a Javier Milei y se vienen cambios clave en el Gabinete: el rol de Caputo y Adorni

El presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos , mantendrían en las próximas horas una reunión para definir el futuro del funcionario, en medio de fuertes rumores de recambio dentro del equipo de gobierno. Fuentes cercanas a Infobae, confirmaron que Francos solicitó un encuentro con el mandatario para evaluar su continuidad o salida del cargo.

Entre las versiones que circulan, se menciona al vocero presidencial y legislador porteño electo, Manuel Adorni, como posible reemplazante en la Jefatura de Gabinete. Su llegada contaría con el aval de Karina Milei, quien mantiene una influencia central en la estructura del Ejecutivo.

“Francos está tranquilo” , aseguraron desde su entorno, aunque hasta la tarde del viernes no estaba claro si la reunión con Milei ya había ocurrido. En caso de concretarse su salida, también quedaría en una posición delicada su principal aliado, Lisandro Catalán, actual ministro del Interior, que asumió hace apenas un mes y medio.

La eventual renuncia de Francos marcaría un nuevo reacomodamiento dentro del Gabinete libertario, con la posibilidad de una reorganización profunda del esquema de poder interno.

Entre los trascendidos más fuertes, se habla de un posible desembarco del asesor Santiago Caputo en el Ministerio del Interior , aunque bajo una estructura más amplia. Este esquema implicaría la creación de un “superministerio” con varias áreas bajo su órbita, mientras la Jefatura de Gabinete quedaría reducida a un rol más comunicacional, liderado por Adorni.

Otras versiones indican que Caputo podría encabezar un nuevo Ministerio, diseñado específicamente para coordinar funciones estratégicas que ya ejerce en los hechos: la interlocución con gobernadores, la negociación con legisladores opositores, los contactos con sindicalistas y empresarios, y el vínculo con Estados Unidos.

Milei y Macri, una cena con repercusiones políticas

“Yo no tomo decisiones en función de la necesidad del periodismo”, advirtió Milei al ser consultado sobre los cambios de Gabinete. El mandatario reiteró que las modificaciones se conocerán “cuando lo considere necesario”.

Mientras tanto, Milei comparte una cena con el expresidente Mauricio Macri, un encuentro que podría definir nuevas incorporaciones del PRO al Gobierno. La reunión se produce tras la victoria de Diego Santilli en Buenos Aires y la decisión de Patricia Bullrich de trasladar a todos sus legisladores al bloque de La Libertad Avanza.