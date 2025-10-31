La cita de Guillermo Francos a María Elena Walsh, previo a su salida: "Tantas veces me mataron, tantas veces me morí"

El jefe de Gabinete, que hasta hace horas había tildado de “operaciones de baja estofa” los rumores sobre su salida del Gobierno y había ratificado su continuidad citando una frase de un clásico de Walsh, finalmente presentó su renuncia y dejó el cargo en medio de la reconfiguración del Gabinete de Javier Milei.

Tras una semana de versiones que anticipaban su salida, Guillermo Francos había intentado ponerle fin a los rumores con humor y una frase de Como la Cigarra, el clásico de María Elena Walsh: “Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo, estoy aquí, resucitando”. En una entrevista con TN, el entonces jefe de Gabinete ironizó sobre las versiones que lo ubicaban fuera del cargo y habló de “operaciones de baja estofa”.

La cita de Guillermo Francos a María Elena Walsh “No la quiero cantar acá porque no quiero hacer un show”, bromeó Francos, mientras aseguraba que desde su llegada al Gobierno lo “mandaban a Londres o a España tres o cuatro veces”. En ese momento, buscó transmitir calma y reafirmar su vínculo con Javier Milei, descartando un eventual destino diplomático como salida elegante.

Sin embargo, pocas horas después, el funcionario presentó su renuncia. Su salida marcó el cierre de una etapa de tensiones dentro del Gabinete libertario y abrió la puerta a una reconfiguración política que incluye nuevos nombres y un rol más activo de los aliados del PRO dentro del esquema de poder.

Guillermo Francos sobre La Cigarra La previa de Francos a su salida del Gobierno "Tengo una relación de amistad con él y nos tenemos un respeto, es recíproco. De manera que yo estoy convencido de que si él tuviera que decirme algo, no tiene más que decirme: 'Guillermo, conversemos sobre esto'. Jamás me ha dicho nada, así que yo me siento muy tranquilo", subrayó.