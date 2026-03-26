Guaymallén financiará su parque solar con un bono verde por hasta $10.000 millones

La Municipalidad de Guaymallén anunció un acuerdo con Banco Supervielle para la emisión de un bono verde destinado al financiamiento del Parque Solar de Puente de Hierro. La operación prevé un monto de hasta $10.000 millones.

El proyecto busca que el municipio genere energía propia , reduzca costos operativos y avance en la incorporación de fuentes renovables. Según se informó, se trata de la primera vez que el departamento accede al mercado de capitales.

En ese marco, el intendente Marcos Calvente destacó el alcance de la iniciativa: “El Parque Solar nos permitirá abastecer toda la energía que ocupa el Municipio, es decir que no solo se trata de dejar de pagar o pagar menos, sino de generar un nuevo ingreso para el municipio”.

Los fondos obtenidos serán destinados a la construcción del parque solar, que proyecta inyectar 5,4 MW al sistema de generación distribuida, equivalente al consumo de edificios municipales y alumbrado público. La iniciativa se enmarca en criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

Además, el jefe comunal remarcó el carácter innovador del esquema: “Es un proyecto muy ambicioso, con muy pocos antecedentes en la Argentina, y creemos que puede marcar un antes y un después en la forma de financiar obras públicas a nivel municipal”.

Desde la entidad financiera, en tanto, subrayaron la importancia del trabajo conjunto. “Esta operación es el resultado de una relación de largo plazo”, señalaron, al tiempo que destacaron el potencial del proyecto para impulsar el desarrollo sostenible a nivel local.

calvente guaymallén2 Guaymallén busca generar energía propia con financiamiento sostenible. Prensa Guaymallén

Una apuesta por la sustentabilidad

El Parque Solar forma parte de una política ambiental más amplia impulsada por el municipio, que incluye iniciativas de reciclaje, remediación ambiental y planificación climática.

En ese sentido, Calvente afirmó: “Nuestra política de sustentabilidad es firme y concreta: no tiene que ver con marketing verde, sino con decisiones de gestión que implican costos y responsabilidades”.

Con esta propuesta, Guaymallén busca consolidar un modelo de gestión orientado a la innovación, la eficiencia energética y la generación de valor económico y ambiental a nivel local.