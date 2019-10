Grabois cargó contra Alberto Fernández: dijo que "no conoce las periferias"

El dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois, dijo que las organizaciones sociales "van a estar en la calle" el año que viene, inclusive si Alberto Fernández es electo presidente, y lanzó una crítica al candidato a presidente elegido por Cristina Kirchner: dio que "no es un conocedor profundo de la realidad de las periferias".

Entrevistado por la Rock and Pop, Grabois señaló que "no me cabe la menor duda de que el año que viene la CTEP va a estar en la calle" y que "la personalidad política de Alberto se va a ir desarrollando conforme a las relaciones de fuerza".

Según Grabois, Alberto Fernández "parece" un "buen tipo, con buenas intenciones y sensibilidad social", pero "no es un conocedor profundo de la realidad de las periferias".

