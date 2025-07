Ganadores y perdedores del cierre bonaerense: se derrumban mitos y nacen incógnitas

“ El peor cierre que se recuerde en nuestra historia ”. Así resumía anoche un kirchnerista la crisis que vive el peronismo bonaerense y que quedó bien clara anoche con el cierre de listas para la elección del 7 de septiembre . Tanta desesperación peronista podría resumirse en una nueva realidad que la militancia K se resiste a reconocer: Cristina Fernández de Kirchner ya no maneja la lapicera , ni siquiera pudo imponer el ritmo de la negociación en una elección local que, en otro momento de la historia, no hubiera convocado ni el más mínimo interés.

Ahora todo es distinto. Esta elección bonaerense presenta un escenario de vida o muerte para el kirchnerismo y no en manos de libertarios o amarillos, sino de su propia interna. El primer problema que anoche sufrió Cristina Fernández de Kirchner fue tener que reconocer que, por resistencia y rechazo de los intendentes de la provincia que ella y su marido hicieron base de sustentación cuando volaron desde Santa Cruz a la proyección nacional, ahora no pudo colar un solo apellido Kirchner en las listas . Así, anoche comenzó la despedida final del apellido familiar de la provincia .

Hubo otra antigua “verdad peronista” que desapareció anoche y que será de atención especial tanto en la elección de septiembre como la de octubre: la Tercera Sección ya no es la madre que define el éxito PJ en la provincia e, inclusive, algunas veces también en la Nación .

Los números del INDEC cantan que la Primera Sección (conurbano y zona norte) ya subió en el podio al primer lugar en número de votantes, pero también en armado político. Además, Cristina no pudo contener anoche al menos a la mitad de la Tercera Sección y menos a la Primera. Las rebeliones de intendentes se multiplicaban y no había chance de cambiar esa realidad desde el teléfono de la cárcel-departamento de San José 1111.

El flagelo que el kirchnerismo ya no puede ocultar

La otra vereda de la política argentina también mostraba anoche novedades importantes. A los problemas del kirchnerismo y de Kicillof para poner un candidato en la Tercera Sección, Karina Milei respondió colocando en primer lugar de la lista a Maximiliano Bondarenko, un excomisario inspector de la Policía bonaerense que desde el vamos define el tono de la campaña. Quizás ahora, con esa presión, el gobernador y Cristina Fernández de Kirchner entiendan, aunque entre ellos no se hablen, que la seguridad es un reclamo general que ya no pueden esconder como estrategia para ocultar la imposibilidad de aportar una solución.

Es un error pensar que el kirchnerismo no presta la más mínima atención a la tremenda crisis de inseguridad, alimentada por una avanzada narco en la provincia. Todo lo contrario: existe pánico entre las filas K por el impacto electoral que producirá la inseguridad y la multiplicación del hastío general por un modo de vida que se ha vuelto insoportable.

El problema es que el kirchnerismo no tiene la más mínima idea de cómo solucionar ese flagelo después que hundió el concepto de orden público dentro de una falsa discusión sobre los derechos humanos y que ideologizó el accionar judicial condicionando acciones de jueces y fiscales. Tampoco tiene solución para aportar sobre la reforma a la Policía bonaerense y mucho menos al castigo a culpables y el sistema carcelario. En resumen: nadie sabe ni mide aun a ciencia cierta cual será el impacto de los fracasos de 20 años en combatir la inseguridad bonaerense y mucho menos como impactarán en la conversación ciudadana durante esas elecciones.

La victoria de Karina Milei

Mientras quedó claro que Cristina Fernández de Kirchner perdió la lapicera para decidir en estas elecciones, Karina Milei se confirmó como jefa y decisora única de candidaturas y negociaciones con el PRO. La hermana del presidente impuso su estrategia tanto en el cierre de listas, donde presionó hasta lo imposible para manejar los nombres, y privilegiar a dirigentes amarillos (o ex) como Diego Valenzuela, que va de primer candidato en la Primera Sección o Guillermo Montenegro, que lidera en la Quinta Sección.

Karina definió el tono de esos acuerdos mirando a las listas que se deberán armar para elegir diputados y en ocho provincias senadores. Del resultado de la elección bonaerense de cargos locales dependerá que LLA logré el certificado de fuerza nacional, autónoma y con capacidad para aniquilar al kirchnerismo; lo que suceda en la elección de octubre va garantizar o no la gobernabilidad de Javier Milei. Esa es la línea que se trazó para armar las listas bonaerenses y por eso la importancia de esta elección local que esta ve se volvió inentendible para mucho e imprescindible para quienes leen política todos los días.

En el medio, Javier Milei y la lupa en la economía

La distribución de bancas que se verá desde el 10 de diciembre no solo le servirá a Milei para aplicarle dureza a sus enemigos, incluidos los dialoguistas como él mismo definió, sino que le permitirá al presidente bloquear rebeliones y garantizar vetos, sobre todo si los temblores que muestra la economía por estos días con un dólar que no fue al piso de la banda sino por arriba del promedio al quedar en $1300 no se calman en los inmediato y hace falta avanzar con medidas más duras. Milei pasó los últimos días mirando el ritmo de la colocación de títulos para aspirar pesos del mercado, compra de divisas y operaciones de dólar futuro.

Las definiciones de Karina Milei, acompañada por Martín y Lule Menem, marcaron el final del concepto de Triangulo de Hierro que se había forjado desde el inicio de la presidencia Milei. Este es el otro elemento esencial que deja como aprendizaje esta ronda de negociaciones bonaerenses. Si ese Triangulo existió, ahora aparece desplazado como concepto de poder. Santiago Caputo no apareció en ninguno de los movimientos finales y la estrategia que utilizó Karina fue exactamente la contraria a la que recomendaba el asesor presidencial.

Karina ganó esa pelea, los Menem también, y eso se vio claramente en la inflexibilidad que se aplicó en la negociación de La Libertad Avanza con otras fuerzas, inclusive algunos sectores del radicalismo y el peronismo. Como se dijo, el resultado de la fórmula aplicada se verá recién en octubre, cuando decanten los números de la elección nacional.

Con Santiago Caputo derrotado por Karina y los suyos, resta saber cuál será el futuro del PRO en la provincia de Buenos Aires, pero también en el resto del país. El cierre de esta madrugada indicaría que la sociedad que LLA cerró con el PRO, aunque teñida del más absoluto violeta, puede ser más fuerte que lo pensado.

¿Y Mauricio Macri?

Está claro que el macrismo, tal como se lo conoció, raramente vuelva a existir. Mauricio Macri dejó la negociación en manos de Cristian Ritondo, se metió en el medio también Diego Santilli, y partió al exterior. No está claro si el expresidente rechaza, como quieren pensar algunos, una sociedad cerrada con los libertarios. Por lo pronto se sabe que mientras intendentes del PRO se abren del acuerdo con LLA, Macri les pide a todos que trabajen en equipo y no mucho más. El resto es todo incógnita, sobre todo porque se vienen elecciones que pueden cambiarle la cara política al país y sepultar a más de un partido en el fin de la historia.