Foro Económico Mundial de Davos: el Dr. Roberto Durrieu presentó la Foundation for International Victims

En el marco del Foro Económico Mundial, realizado en la ciudad de Davos, Suiza, a fines del mes de enero de este año, el Dr. Roberto Durrieu, Abogado argentino experto en Derecho Penal Internacional, presentó la Foundation for International Victims (FIV).

La organización, fundada por el propio Durrieu junto a otros abogados de reconocida trayectoria, tiene como su principal objetivo la defensa de la Derechos Humanos, empoderando a comunidades étnicas y políticas perseguidas por gobiernos dictatoriales y/o organizaciones paramilitares terroristas en la búsqueda de Justicia. La FIV, que cuenta con el apoyo de países de la talla de Alemania, ya ha denunciado ante tribunales internacionales a las dictaduras más violentas y a las organizaciones terroristas más activas. Entre los casos que lleva presentados se cuentan los iniciados contra las dictaduras de Venezuela, Nicaragua, Myanmar y Siria y la organización terrorista Hamás. Asimismo, la Fundación se encuentra analizando el caso de Yemen, un Estado Fallido en el cual células de organizaciones como Hezbollah o la propia Hamás están controlando partes del territorio, ejerciendo violencia y vejaciones contra las comunidades locales.

El principal objetivo es la defensa de los derechos humanos “Hoy en día las fundaciones con buenos e inteligentes objetos pueden más que anquilosadas estructuras burocráticas estatales. El llamado Tercer sector está avanzando con mucha fuerza en el mundo post industrial y de la tecnología”, expresó Durrieu en su alocución en el capítulo Africa Connection del Foro de Davos. Durante esa presentación, Durrieu repasó algunos de los casos antes mencionados, destacando la Querella por violaciones a los Derechos Humanos del expresidente venezolano Nicolás Maduro, la cual incluye un capítulo centrado en el recupero de activos. Se estima que el expresidente se habría apropiado ilegalmente de bienes por un monto estimado de USD 3.000 millones a través de sociedades pantalla y testaferros, los cuales FIV busca repatriar para abordar la reparación económica en favor de las víctimas.

ROBERTO DURRIEAU El Dr. Roberto Durrieu en el del Foro Económico Mundial, realizado en la ciudad de Davos. Gentileza. Organizaciones como Hezbollah o Hamás están controlando grandes territorios Las causas que lleva adelante la FIV se tramitan en instancias internacionales, como la Corte Penal Internacional de La Haya, o bien en tribunales locales de países como Francia y la Argentina, apelando al principio de Jurisdicción Universal. “Se trata de delitos de lesa humanidad, contra minorías políticas y/o culturales”, expresó Roberto Durrieu. “Estos aberrantes crímenes son cometidos por los propios poderes políticos, dictatoriales, de cada país, razón de sobra para invocar la Jurisdicción Universal para avanzar con su denuncia y persecución”, explica.

El Principio de Jurisdicción Universal es una regla del Derecho Penal que permite que cualquier Estado juzgue y sancione a quien ha cometido crímenes contra el “Derecho de Gentes”. Se trata de una excepción a la regla general de la “territorialidad”, permitiendo juzgar y sancionar al autor o autores de crímenes graves (como el genocidio y los crímenes de lesa humanidad) sin importar su nacionalidad ni el país donde el crimen se haya cometido.