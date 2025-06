Fondo de Resarcimiento: hay U$S 900 millones "identificados" en obras pero no garantizados

El Poder Ejecutivo ha avanzado rápidamente en los últimos meses en el anuncio de obras a lo largo y ancho de Mendoza, que saldrán de los U$S 1.023 millones del Fondo del Resarcimiento por los perjuicios por la Promoción Industrial.

A la fecha, ha "identificado" trabajos que podrían llegar incluso a completar los U$S 900 millones, es decir, casi la totalidad del dinero total que tiene la provincia y que está por el momento haciendo "rendir" en capital mediante inversiones bursátiles, mientras se mantenga ese dinero en las arcas provinciales.

Marité Baduí, subsecretaria de Infraestructura, encargada de administrar estos fondos en el Poder Ejecutivo, señaló a MDZ Online que si bien los montos de las obras nombradas en los últimos meses superan tranquilamente el 75% de los U$S 1.023 millones, no quiere decir que las mismas estén "comprometidas", y que además se deben terminar de delinear tanto los llamados a licitación como también si las propias obras estarán finalmente financiadas o no por este tipo de fondos, con el que se buscará que tengan un repago.

Muchas obras anunciadas, pocas aún confirmadas El importante incremento en el presupuesto de las obras se dio en los últimos días, sobre todo cuando el Gobierno anunció el tren de cercanías que unirá Maipú y Junín (32 kilómetros), con el que se prevé un presupuesto de U$S 100 millones, se realizará con los Fondos del Resarcimiento; así como también las obras en seis tramos de las rutas nacionales 7, 40 y 143, que contemplan un monto que va entre los U$S 150 y U$S 200 millones.

Sacando esos últimos anuncios de grandes inversiones, el Gobierno ha "identificado" (ndr: así lo dice Baduí) 43 proyectos que suman U$S 613,1 millones, de los cuales algunos ya se están ejecutando, otros están muy avanzados en términos de licitación; y algunos aún están en duda incluso de si serán finalmente o no financiados con estos U$S 1.023 millones, más allá de haber sido anunciados por el propio Ejecutivo.