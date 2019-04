La fiscal de Delitos Económicos Gabriela Chaves brindó una conferencia de prensa en la que confirmó que el intendente de Lavalle, Roberto Righi, ya fue notificado y hoy deberá presentarse en sede judicial, donde será imputado por "peculado en subsidio con fraude a la administración pública".

"Esto es una investigación penal y no política. Es parte de una megacausa. No puedo depender de la agenda electoral para avanzar en una causa. Righi será imputado por peculado y en subsidio por fraude a la administración pública. Empezamos hoy a hacer las imputaciones y ya están todas las personas notificadas, salvo los funcionarios de la Nación", señaló Chaves.

Y agregó: "Esta investigación surge cuando las víctimas vinieron a denunciar que estaban siendo coaccionadas por los miembros de la Tupac. La investigación por fraude al Estado va desde el 2008 hasta el 2016. Se decidió avanzar dividiendo por departamentos porque los funcionarios son siempre diferentes. Se decidió comenzar por Lavalle porque es donde más viviendas se han construido".

"Todas las cooperativas de trabajo (19) están domiciliadas en Lavalle, en el domicilio de Nélida Rojas y Ramón Martínez. Esto se basa en una investigación seria y no existe ningún tinte político. No respondo al gobernador. Respondo al procurador, pero no me da directivas en las investigaciones", se defendió Chaves.

"Tengo un informe de 317 fojas enumerando las numerosas irregularidades en la construcción de las viviendas. Las construcciones no estaban hechas de acuerdo a los pliegos. Tenían que hacer viviendas dignas y esto no tiene dignidad", cerró la fiscal.