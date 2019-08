El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, se reunió este mediodía con integrantes de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias, más conocida como Mesa de Enlace, que reúne a cuatro entidades del sector del agro: la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria Argentina y Coninagro.

En un breve diálogo con la prensa luego de la reunión, Fernández aprovechó para responder a lo que el presidente Mauricio Macri dijo esta mañana: "Debe estar contando los días". El candidato hizo referencia así a cuando su contrincante señaló que "faltan 59 días para las elecciones y que transcurran de la mejor manera no depende solo de un gobierno".

El campo es una pieza fundamental para encender la economía y volver a crecer. Me fue grato volver a encontrarme con los miembros de la Mesa de Enlace Agropecuaria.



Hemos dejado atrás los desencuentros y hemos decidido trabajar entre todos para poner de pie a la Argentina. pic.twitter.com/2BaNy0SpKA — Alberto Fernández (@alferdez) August 29, 2019

En el encuentro llevado a cabo en las oficinas de Fernández de la calle México 337, en el barrio porteño de San Telmo, las patronales agrarias presentaron una carta con propuestas para su sector entre las que se encuentran: incentivos fiscales para los productores, reducción en la carga tributaria y la eliminación de las retenciones para el 2020.

“Durante el encuentro Dardo Chiesa (Confederaciones Rurales), Carlos Iannizzotto (Coninagro), Carlos Achetoni (Federación Agraria) y Daniel Pelegrina (Sociedad Rural) le presentarán al candidato las propuestas preparadas por el sector de cara a los comicios del 27 de octubre”, había anticipado un comunicado.

Pelegrina aseguró tras el encuentro que "fue una buena reunión porque nos encontramos con un candidato con una visión federal y con la decisión de acompañar al campo".

El dirigente dijo que Fernández "se comprometió a trabajar juntos y discutir con la Mesa de enlace las medidas referidas al campo".

Con respecto a las retenciones, Pelegrina señaló que durante la reunión Fernández y su equipo sostuvieron que "hay una necesidad fiscal y no asumió ningún compromiso ni definición".

Hace unas semanas, Fernández no se refirió a la posibilidad de eliminar o no las retenciones, pero si aclaró que "no no se pueden subir más", y que había que "ser cuidadosos con el tema de las retenciones, que no se conviertan en un elemento de desaliento".