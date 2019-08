Macri culpó a las PASO por la incertidumbre política y las consecuencias económicas posteriores al resultado. "Me refiero a unas PASO mal diseñadas que no son más que una encuesta y que debe ser la encuesta más cara de todas", dijo el mandatario. Aseguró que las medidas de Lacunza apuntan a mantener la estabilidad cambiaria y reiteró que la calma no depende sólo del Gobierno nacional y apuntó a la responsabilidad de la oposición.

En un discurso realizado esta mañana dijo que "han tenido la capacidad de desencadenar una crisis como la que estamos viviendo".

En ese sentido, manifestó que "como presidente me hago cargo de lo que estamos viviendo, por eso estoy acá, porque mi único objetivo es poder llevarles tranquilidad y para eso estoy tomando las medidas e implementado las herramientas que hacen falta para reducir la incertidumbre y resolver esos problemas que impactan en los precios y los salarios".

"Tengo la responsabilidad de guiar este país hasta que logre la calma y tengamos la certeza que hoy no tenemos en esta coyuntura. Mis intenciones no son egoistas, son pensadas más allá de cualquier especulación personal, buscando lo mejor para todos", agregó.

Respecto a la gestión, dijo que desde que asumió Lacunza el objetivo es cuidar a los argentinos y agregó que "estamos focalizados en reducir el impacto de la inflación y la incertidumbre que afecta a los argentinos".

Aseguró que las medidas tomadas ayer por el ministro de Hacienda buscan reducir riesgos. En ese sentido, manifestó: "No hicimos cargo del tema de la deuda para defender la estabilidad cambiaria en el corto, mediano y largo plazo. Vamos a trabajar como siempre lo hemos hecho, sin especular. Eso significa no patear los temas para adelante".

Respecto al período que aún falta para llegar a las elecciones generales, dijo que "es fundamental encontrar acuerdos entre todos" y que mantener la calma es su responsabilidad como presidente, pero aseguró que "nunca depende sólo de un gobierno". "Todos los que ocupamos el rol de liderazgo en este país, sabemos el peso que tiene cada paso que damos y como incide en el presente y en el futuro de los argentinos", manifestó.

Macri pidió hoy "colaborar para que exista una institucionalidad", y expresó que eso "está en nuestras manos, sin generar miedos ni desconcierto, generando el diálogo y la cooperación para tener una mejor democracia”.

"Estoy acá para seguir dando pelea para ese futuro que nos merecemos”, manifestó y pidió a la gente darle “para adelante”, al tiempo que reiteró que “decidimos cambiar porque estamos seguros de que podemos ser mejores”.