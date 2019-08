Nielsen dio detalles del plan económico de Alberto Fernández

"Con el problema fiscal que nos deja el gobierno de Macri, está muy claro que no podemos poner fin a las retenciones por algún tiempo. Esto realmente no es factible. No es deseable, pero no es factible. Fue el gobierno de Macri el que ha impuesto retenciones a casi todas las exportaciones, no solo a la agricultura, sino también los servicios y los sectores de alta tecnología".