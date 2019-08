Fuego cruzado entre el Gobierno y Fernández tras el martes negro

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, respondió esta noche las críticas efectuadas por el oficialismo a raíz de haber responsabilizado a la administración de Mauricio Macri y al FMI por la crisis actual y le pidió al jefe de Estado que "no busque culpables fuera de su propio Gobierno".

"De esto es de lo que no se quieren hacer cargo", expresó Fernández desde su cuenta de Twitter, donde publicó un cuadro que consigna el crecimiento de la deuda pública en dólares y la fuga de capitales en el país desde 2016 hasta la actualidad.

Junto a ese mensaje, el postulante del Frente de Todos remarcó: "Presidente, no busque culpables fuera de su propio Gobierno".

Tanto el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto, como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, entre otros, criticaron hoy a Fernández por sus manifestaciones respecto de que el FMI y el gobierno de Macri son los responsables de la "catástrofe social" del país y le reprocharon tener una "actitud incendiaria" en la actual situación económica.

Por su parte, el ministro de Producción, Dante Sica, exhortó a todos los candidatos políticos a preservar la estabilidad y puso como ejemplo que las declaraciones del postulante presidencial del kirchnerismo Alberto Fernández, en contra del acuerdo del Gobierno con el FMI "le costó al país US$ 300 millones".

"Este no es un período de transición pero hoy la estabilidad no es sólo un compromiso del Gobierno sino que debe ser también de los otros sectores; una declaración de ayer de Alberto Fernández le costó al país US$ 300 millones", dijo Sica en la jornada de IDEA en la Usina del Arte, en La Boca.

Martes negro

Este martes, la Bolsa porteña cayó 4,74% y cerró la jornada en 24.622,47 puntos, un nivel similar al que registró por última vez el 21 de septiembre de 2017, cuando se ubicó en 24.595,45 unidades, mientras que el riesgo país se incrementó 9,9% y alcanzó los 2.001 puntos básicos.

En Wall Street, las acciones de empresas argentinas que cotizan a través de ADRs volvieron a cerrar con resultados negativos, en algunos casos con pérdidas de hasta 14%, en tanto el dólar avanzó 2,54% en el segmento minorista, en un promedio de $58,66 por unidad.