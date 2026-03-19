Escándalo en la Legislatura por el uso del sello de La Unión Mendocina

Un llamativo conflicto se generó en los últimos días en la Legislatura de Mendoza entre ex aliados de La Unión Mendocina (LAUM) que, ahora, se disputan el sello.

El problema se dio en el Senado local, luego de que los legisladores Marcos Quattrini, Ariel Pringles y Flavia Manoni decidieran conformar el bloque “La Unión Mendocina” y dejar atrás su anterior denominación, “Hacemos La Unión”.

Quienes realizaron su reclamo formal fueron los senadores del PRO Germán Vicchi, Gabriel Pradines, Valentín González y Martín Rostand. A través de un expediente ingresado a la Cámara, pidieron que se respetara el nombre de su propia bancada y que no se pudiera usar el de LAUM.

“Entendemos que dicho nombre no puede ser utilizado en virtud de haber sido compartido con el bloque PRO como nombre de interbloque. De hacerlo así, se generaría una confusión legislativa y comunicacional que afecta la identidad partidaria de nuestro bloque”, argumentaron.

El frente que compitió con fuerza en las elecciones de 2023 ya prácticamente no existe . De lograr un segundo puesto en la carrera a la Gobernación, pasó por varias transformaciones durante los últimos años y, ahora, solo quedan los cuestionados bloques legislativos.

Ex aliados en la Legislatura se disputan el nombre del bloque La Unión Mendocina. Quiénes están involucrados.

El espacio, que siempre tuvo más cohesión electoral que ideológica, tuvo una reedición en los comicios de 2025 a través de la alianza Provincias Unidas. Sobre la hora, el PRO se sumó a esa aventura que finalmente tuvo una muy pobre performance tanto a nivel local como nacional.

Con el regreso del PRO al oficialismo tras el acuerdo que se dio para los comicios municipales de Luján de Cuyo, es claro que el partido no quiere quedar identificado con su anterior coalición.