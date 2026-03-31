Escándalo por el patrimonio de Manuel Adorni: las acreedoras niegan conocerlo y crece la presión

Dos mujeres que aparecen en el Registro de la Propiedad como acreedoras de la hipoteca que Manuel Adorni utilizó para adquirir un departamento en Caballito aseguraron no conocer al jefe de Gabinete.

Se trata de Beatriz Viegas, de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64, quienes fueron consultadas por medios de comunicación luego de que sus nombres surgieran vinculados a la operación inmobiliaria.

De acuerdo con la documentación difundida, la compraventa se concretó el 18 de noviembre de 2025 por un valor de 230.000 dólares.

En ese mismo acto se constituyó una hipoteca no bancaria por 200.000 dólares, con Viegas y Sbabo como acreedoras en partes iguales. Esto implicaría que habrían financiado cerca del 90% del valor del inmueble, ubicado sobre la calle Miró al 500.

La información agrega un nuevo elemento a la controversia en torno a la evolución patrimonial del funcionario, quien días atrás afirmó en una conferencia en la Casa Rosada que sus bienes provienen de su actividad privada y que no tiene “nada que ocultar”.

Gallardo-Adorni Captura de video

No obstante, en esa oportunidad evitó brindar detalles sobre adquisiciones recientes y otros movimientos patrimoniales que despertaron interrogantes.

Por su parte, sindicatos docentes y agrupaciones estudiantiles de la Universidad de Buenos Aires (UBA) convocaron para este martes una jornada de clases públicas frente al departamento donde reside el jefe de Gabinete en el barrio porteño de Caballito.

La iniciativa busca visibilizar la crisis presupuestaria que atraviesan las universidades nacionales en medio de la polémica por la evolución patrimonial del funcionario.

La actividad comenzará por la mañana con una concentración en la Facultad de Filosofía y Letras (Puán 480), desde donde los participantes se movilizarán hacia la calle Miró al 500, domicilio que el propio Adorni mencionó en una reciente conferencia de prensa.

La protesta se enmarca en el paro nacional de 72 horas impulsado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, que nuclea a federaciones como Conadu y Conadu Histórica. Según los organizadores, el objetivo es exponer el contraste entre los bajos salarios del sector —donde un ayudante de primera percibe poco más de 228 mil pesos netos— y el nivel de vida atribuido al funcionario.