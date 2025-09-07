"Es en octubre", dijo Iñaki Gutiérrez y le restó importancia a los resultados bonaerenses

Ante los pronósticos de derrota de La Libertad Avanza, Iñaki Gutiérrez consideró que las próximas elecciones legislativas le van a dar al presidente Javier Milei “las herramientas para cambiar a la Argentina”.

El asesor libertario Iñaki Gutiérrez le restó importancia a un eventual triunfo del peronismo por sobre La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas bonaerenses, al remarcar que “en ocubre es la batalla grande”.

“Lo que nos jugamos en términos de plan económico es en octubre, la batalla grande”, sostuvo Gutiérrez, en referencia a los comicios nacionales y en declaraciones formuladas a la prensa.

