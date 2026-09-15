Es ley: el Gobierno declaró a San Miguel de Tucumán como capital simbólica del país cada 9 de julio

El Poder Ejecutivo formalizó este martes la promulgación de la Ley 27.820 , que le otorga a San Miguel de Tucumán el estatus de "Capital simbólica de la República Argentina" cada 9 de julio . La medida se oficializó a través del Decreto 1006/2026, publicado en el Boletín Oficial.

El primer artículo de la norma declara a la ciudad tucumana como capital simbólica del país " todos los días 9 de julio de cada año ". El segundo artículo va un paso más allá y ordena que, de ahora en más, los actos centrales que organice el gobierno nacional por el aniversario de la Declaración de la Independencia se realicen en esa ciudad.

Con esta promulgación, lo que hasta el lunes era una disposición sostenida únicamente por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional pasó a tener, desde este martes, rango de ley.

La ley tuvo su origen en una iniciativa impulsada por las senadoras Beatriz Ávila y Sandra Mendoza, que el 26 de agosto logró la aprobación del Congreso. El proyecto obtuvo el respaldo unánime del Senado, con 67 votos a favor, después de haber sido debatido y aprobado previamente en la Cámara de Diputados. Con ese resultado, completó su recorrido parlamentario y quedó sancionado.

Al momento de defender la iniciativa, Ávila la definió como "un proyecto de reivindicación al pueblo tucumano", vinculado a la historia del norte argentino y a la formación de la Nación. La senadora recordó que en esa región no solo se libró la Batalla de Tucumán en 1812, comandada por el general Manuel Belgrano, sino que también tuvieron lugar el Éxodo Jujeño y la Batalla de Salta.

Ávila también explicó por qué era necesario que la distinción dejara de depender de un decreto: advirtió que una firma presidencial "está a tiro de otro decreto de otro Presidente" que decida no continuar con la medida, y por eso insistió en que este tipo de reivindicaciones debían quedar plasmadas en una ley del Congreso.

El antecedente del último 9 de julio

La conmemoración de este año ya había anticipado el protagonismo de Tucumán en los festejos patrios. El presidente Javier Milei encabezó los actos por el 210° aniversario del Día de la Independencia desde la entrada de la Casa Histórica de la provincia, donde habló en cadena nacional y llamó a "hacer una renovación de los votos y ratificar nuestro compromiso con el Pacto de Mayo". En esa oportunidad, el mandatario repitió la postal de 2024 al posar junto a distintos gobernadores.

Aquel encuentro reunió a 13 mandatarios provinciales en el Jardín de la República, en un contexto de negociaciones políticas clave para el oficialismo de cara a nuevos proyectos parlamentarios. Con la sanción de la Ley 27.820, ese tipo de cónclaves en suelo tucumano quedan garantizados hacia el futuro.