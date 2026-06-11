"Es inocente", Javier Milei respaldó a Manuel Adorni con un contundente mensaje

En medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, Manuel Adorni defendió el origen de su patrimonio, atribuyó las inconsistencias a errores en sus declaraciones y recibió un fuerte respaldo público del presidente Javier Milei

Manuel Adorni confirmó que presentó su declaración jurada correspondiente a 2025 ante la Oficina Anticorrupción y que también entregó rectificaciones de los períodos 2023 y 2024. Tras su paso por la televisión, Javier Milei respaldó al jefe de Gabinete con una contundente reacción.

El presidente compartió en sus redes sociales un mensaje del cineasta Santiago Oría en defensa del funcionario. En la publicación, sostuvo que la investigación terminará demostrando la inocencia de Adorni y cuestionó el tratamiento mediático del caso.

El texto también acusó a parte del periodismo de actuar con malicia y de buscar dañar la imagen del funcionario sin esperar el avance de la Justicia.

image Por su parte, Adorni destacó en su entrevista con LN+ que recibió respaldo permanente del Presidente y del resto del Gobierno. “Desde el primer momento tuve apoyo del Presidente Milei, de Karina y de todo el gabinete. Jamás sentí otra cosa, el respaldo es absoluto. Saben que soy un hombre de bien”, aseguró.

¿Qué dijo Manuel Adorni sobre su continuidad en el Gobierno? Consultado sobre su futuro político y los rumores de cambios dentro del Gabinete, Adorni afirmó que su intención es continuar en el cargo. “Mi idea es seguir siendo jefe de Gabinete, pero el Presidente siempre puede hacer los cambios que considere”, señaló.