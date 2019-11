Es falso que Grabois dijo: “Los jubilados no deberían votar porque votan en contra de los intereses de la juventud”

La desinformación no da ningún tipo de contexto sobre cuándo o dónde el dirigente social de la CTEP habría dicho esta frase. Reverso pudo comprobar, a través de un relevamiento de la empresa Global News, que no afirmó esto en ninguna de sus apariciones públicas en medios de los últimos 3 años. El propio dirigente le confirmó a este medio que no dijo nada similar a lo que circula en redes.