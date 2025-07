Entre Máximo Kirchner y Axel Kicillof, "los intendentes somos el DRS del peronismo"

El peronismo kirchnerista renovador se encamina a la unidad. No sin fugas ni traumas, y hasta con un posible quiebre en la propia interna por la salida hacia un vecinalismo peronista de algunos de los actuales jefes comunales que creen que este es el momento de demostrar poder contra La Cámpora. Al cierre de la tarde de ayer estuvieron en La Plata Máximo Kirchner y Sergio Massa , con el gobernador Axel Kicillof para cerrar un esbozo de acuerdo en el que se distribuirían once legisladores provinciales para La Cámpora y el Movimiento Derecho al Futuro, y siete para el Frente Renovador, posiblemente.

A los disgustados con el cierre hay que agregarle la decisión de Julio Zamora, Fernando Gray, Juan Zabaleta y Guillermo Britos de encabezar un armado seccional, en los ocho territorios en el que se divide el mapa político bonaerense, a los que se le sumarán Joaquín De la Torre, Florencio Randazzo y muchos ex PRO y varios radicales.

Por eso fue muy interesante hablar hoy con un intendente que mira todo con mucha preocupación. La recaudación no levanta, las promesas, inclusive la de su gobernador, tardan en llegar y, además, es uno de los que viene planteando, desde hace meses, que el desdoblamiento electoral fue un error que “nos obliga a hablar de la inseguridad”, cuestión para la que Axel Kicillof no tiene una solución a mano desde hace mucho tiempo.

Sin embargo, a pesar de todas las contingencias, tenía alguna esperanza que se desmoronó cuando hoy se conoció que las boletas que se utilizarán en las elecciones anticipadas para cargos provinciales serán a color. “Eliminamos las PASO, desdoblamos y no somos capaces de sacar el color de las boletas … Somos los más pel****** del planeta”. Para él, el color azul y blanco, sinónimo del peronismo, no tiene chance ante el nuevo croma del momento, el violeta.

El error del desdoblamiento

¿Por qué crees que es un error el desdoblamiento si ese sistema le dio a los intendentes la posibilidad de ser los verdaderos protagonistas de la elección? Le preguntó este cronista, en el extenso off desarrollado en su despacho de un importante distrito del centro del Gran Buenos Aires. “Es que nosotros somos el “DRS” de los autos de fórmula 1. Le damos ese plus que el auto necesita para conseguir la ventaja, pero no somos ni el auto ni el equipo”, graficó.

El gobernador Axel Kicillof presidió el encuentro con los intendentes peronistas en el Salón Dorado de la gobernación bonaerense Foto: X @Kicillofok El gobernador Axel Kicillof con los intendentes a los que quiso beneficiar con el desdoblamiento. Foto: X @Kicillofok

Efectivamente, “cuando hay una elección pareja, nosotros podemos darle con nuestro compromiso, trabajo territorial y llegada a los barrios, esos puntitos de diferencia que permiten ganar o perder por poco. Pero nunca fuimos los ganadores naturales, aunque en nuestras localidades tenemos mejor imagen que la mayoría de nuestros referentes nacionales”, agregó.

La desventaja del peronismo

Estratégico, cree que hoy el peronismo nace con una desventaja original que es no tener el poder nacional. “En cualquier batalla, quien está en la colina tiene más chance de victoria que el que está en el valle. El que está arriba mira todo con más claridad y cuando tira algo, cae con mucha más fuerza de la que puede alcanzar el que está abajo”.

“Supongamos que la decisión de desdoblar adoptada por Axel haya sido la correcta cuando la decretó. Evitemos suponer que lo hizo motivado en despegarse de Cristina Fernández de Kirchner y de la presión de Máximo. Pero desde la fecha que él decidió el cronograma electoral hasta ahora, pasaron cosas, la situación económica empeoró y, si esperamos para votar en octubre, capaz todo será peor para el gobierno. Sería bueno que recapacite, pero no lo hará”, sentenció con cierta decepción.

La mayoría de los intendentes opinan como él y quienes no, sus impulsos tienen mucho más que ver con el encono directo contra La Cámpora que por otra cualquier razón de peso. “Hasta no se pensó en el clima… En septiembre es probable que cualquier domingo llueva, cosa que en octubre no”, le dijo a MDZ uno de sus pares a los que se le consultó sobre la posibilidad de que Kicillof cambie de opinión.

Memorioso, recordó lo que le costó a Pablo Bruera o Humberto Zúccaro, intendentes de La Plata y Pilar, respectivamente, en 2019, cuando la lluvia de marzo dejó bajo el agua a buena parte de su ejido urbano, con una incontable cantidad de muertos y desaparecidos en la ciudad capital. “La última tormenta se inundó todo por acá… Imagínate si llueve el viernes anterior, nos matan en la elección”, explicó.

“A Napoleón todos sus generales le decían que esperara a avanzar sobre Waterloo en primavera, porque el clima era insoportable para sus tropas. Él, empecinado, ganador y viendo que ya todo estaba listo, emprendió en el invierno ruso. Todos sabemos cómo terminó la historia. ¿Por qué motivo no cambia todo, ahora que está a tiempo?”, se preguntó el primer interlocutor de esta nota, amante de evitar las opiniones disonantes y experto en buscar la racionalidad a todo lo que tiene por delante.