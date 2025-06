La posible fractura entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner paraliza un acuerdo libertario con el PRO

Los dos posibles frentes electorales con más potencia electoral todavía no se constituyeron en la Provincia de Buenos Aires. Ni Libertad Bonaerense ni Unión por la Patria o como se llame en el futuro tienen aún un comando de campaña, una mínima lista de candidatos y, cada vez que pueden, sus principales sponsors se chicanean por los medios o, directamente, impulsen proyectos contradictorios con sus posibles cónyuges electorales.

En el Congreso partidario realizado este jueves en Gonnet, en las afueras de La Plata, se vio “una organización impactante, superior, inclusive, a la que tenía el PRO”, comparó un dirigente que antes había estado por ahí y ahora está cerca de Patricia Bullrich. Analítico, aplaudió “que los dirigentes convocados fueron escuchados, hablaron, expusieron… No fuimos público ni número como suele ocurrir en este tipo de convocatorias”, sentenció.

Ni la Libertad Avanza ni el PRO han podido avanzar más allá de un hipotético porcentaje de cargos para cada partido por sección y distrito. En los que gobierna el PRO, que son la mayoría de los posibles aliados del partido de Javier Milei , los concejales libertarios no paran de petardear o, directamente, oponerse con más bravura que el propio peronismo a todo lo que provenga de esos Ejecutivos. “Está todo muy encaminado”, igualmente sostienen los negociadores más optimistas.

En el plenario libertario de La Plata, en la que no participaron los seguidores de Las Fuerzas del Cielo, no había, en lo privado y público, un gran fervor en favor de un acuerdo con el macrismo. Confían que el mismo caería por su propio peso. El oficialismo nacional cree que con su marca le alcanza y sobra para competir contra el kirchnerismo y más aún, le sobra, si Axel Kicillof y Máximo Kirchner no llegan a un acuerdo.

“Imaginate que le damos lo que nos piden. Ocho legisladores provinciales están pidiendo Ritondo y Compañía más la paz para sus intendentes… Cualquier cosa que le demos sabemos que mañana ya no los tendremos”, dicen en las cercanías de Sebastián Pareja. El negociador único de los libertarios, Martin Menem y hasta Santiago Caputo, quien no participa, por el momento, de la negociación “finita” con el macrismo, coinciden en cómo y qué hacer.

kicillof Axel Kicillof y el Movimiento Derecho al Futuro bucean la posibilidad de tener una estructura propia, alejada del PJ de Máximo Kirchner Twitter Oficial Axel Kicillof

“Hasta con Karina Milei está todo ok. Sin embargo, no se puede avanzar”. Insisten los negociadores del PRO. Mientras tanto, las oficinas de Jorge Macri, en Ciudad de Buenos Aires, empiezan a recibir dirigentes que trabajan para reconstruir Juntos por el Cambio. Para el alcalde porteño, la hora de esperar expiró. La intendenta de Vicente López y referente de máxima confianza macrista, Soledad Martínez, aún espera las incidencias finales. No quiere ser la que provoque la crisis terminal en una negociación donde reina la desconfianza. El armado de centro que conducen Julio Zamora, Guillermo Britos, Juan Zabaleta, Joaquín De la Torre y los radicales del interior bonaerense esperan, alborozos, su definición.

“El problema es creer que la elección del ‘25 es la última” comentó hoy De la Torre en un breve diálogo con este cronista. “Entonces están todos desesperados como si el mundo terminara mañana”.

Algo de esto hay en el ambiente. Y el problema aparece porque “estamos en el proceso en el que el kirchnerismo empieza su descenso y quien lo quiere mantener a flote es su hijo. Y, por el otro lado, a Milei la única sucesión se la dejará a la hermana. La gente no luchó por sacarse la casta de encima para reemplazarla por una dinastía”, sentenció un escéptico referente de la derecha nacional.