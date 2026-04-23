Enrique Thomas explicó el alcance del primer paso de la reforma en Mendoza

La Cámara de Diputados de Mendoza dio media sanción a la enmienda del artículo 197 de la Constitución provincial, un paso clave en la discusión sobre autonomía municipal y sus límites. El presidente del interbloque de Cambia Mendoza, Enrique Thomas , explicó en MDZ Radio que “ayer se dio media sanción al proyecto de ley".

Ahora pasa al Senado "para llamar a una enmienda de la constitución provincial, concretamente el artículo 197 que establece las autonomías municipales”. “Se logró los dos tercios requeridos para este tipo de enmiendas. A partir de ahora se va a hacer en conjunto con las elecciones del 2027 y será el pueblo mendocino el que le diga sí o no a esta modificación”, señaló, y agregó que se trata de “una vieja deuda que tiene la provincia con la Constitución Nacional de 1994”.

23-04-2026 - MC - ENRIQUE THOMAS - PRESIDENTE DEL INTERBLOQUE DE CAMBIA MENDOZA - Media sanción a la Reforme Constitucional

Thomas remarcó que, aunque “suena abstracto”, el tema “es fundamental” porque “es el municipio el que está más cerca del ciudadano”. En ese marco, destacó uno de los puntos centrales del texto: “se establece la prohibición de que ese municipio cobre impuestos”.

“Esto queda estrictamente reservado a la provincia Mendoza y no a un municipio que muchas veces por algunas circunstancias ocasionales se ve tentado a cobrar impuestos y esto afecta directamente a los vecinos”, afirmó. Como ejemplo, mencionó “el impuesto municipal a combustible” que se aplica en otras jurisdicciones y que “viola preceptos constitucionales”.

Aclaró que “solamente el municipio puede cobrar tasas municipales que tengan que ver con un servicio efectivamente prestado, y no algo que no se puede ver, que no queda claro”, en referencia a tributos como “un impuesto ambiental”.

Cambios en cartas orgánicas y consulta popular

El legislador también detalló modificaciones introducidas durante el debate. “A partir de la modificación que se hizo en el debate de ayer, esto se modifica y son 30 días hábiles los que tienen que tener esta notificación de la carta orgánica de un municipio, simplemente una notificación y no esperar la aprobación de la legislatura provincial”, explicó.

En ese sentido, consideró que “este texto que se aprobó mejora esta situación” ya que “una vez que ese municipio aprueba su carta orgánica siempre con las mayorías agravadas (…) ya directamente se le notifica a la legislatura y se termina con el trámite”.

Asimismo, confirmó que “mantiene consulta popular”, y precisó que “todo lo que tiene que ver con una autonomía política, institucional, económica y financiera” deberá respetar el marco provincial.

Finalmente, subrayó que la definición quedará en manos de la ciudadanía: “esta modificación de la constitución la deciden los propios mendocinos que van a votar esta enmienda (…) en conjunto con las elecciones del 2027”.