En vivo: Diputados debate el proyecto minero San Jorge
En el recinto, los diputados debaten la Declaración de Impacto Ambiental que busca darle aval al proyecto en 7722. El oficialismo tendría los votos necesarios para darle media sanción.
Desde este mediodía, la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza inició una larga sesión legislativa en la que se trata un paquete de preyectos mineros del Gobierno de Mendoza, y en principal la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero San Jorge, por el que se busca extraer cobre en Uspallata.
Las asambleas por el agua de distintos puntos de la provincia se han concentrado en las afueras de la Legislatura y el Kilómetro 0, mientras la sesión se desarrolla.
Continúan las manifestaciones contra el Proyecto Minero San Jorge frente a la Legislatura. La vigilia en la Plaza Independencia comenzó anoche y se extiende hasta ahora.
Se escuchan bombos y cánticos. Un grupo recorre la plaza con un altavoz explicando a los transeúntes lo que pasa en la Casa de las Leyes.
La marcha de ambientalistas frente a la Legislatura persiste durante el debate de San Jorge
En la noche de este martes, el Conicet había difundido un comunicado crítico contra el proyecto minero San Jorge, el cual fue utilizado por algunos diputados de la oposición para presentarlo en mesa de entrada y exigir que sea incorporado al tratamiento. Sin embargo, el comunicado luego fue eliminado de los canales oficiales del centro de investigación y ya con la sesión avanzada sacaron otro para rectificarse.
"La Dirección y el Consejo Directivo del CONICET Mendoza se dirigen a la comunidad en general para precisar su postura institucional y la naturaleza de la información técnica que difunde el organismo. En este sentido, el CONICET Mendoza desea puntualizar lo siguiente:
El CONICET Mendoza reafirma su vocación de servicio, poniendo a disposición de la sociedad y del Estado sus capacidades científicas para aportar claridad, conocimiento y soluciones a los desafíos del desarrollo provincial, regional y nacional".
Este comunicado fue leído por la diputada de La Unión Mendocina, Jimena Cogo, para aclarar la postura institucional del centro de investigaciones, pero la lectura y el tema generó un nuevo y profundo debate, con la oposición reclamando por esa rectificación. El diputado José Luis Ramón denunció que la vicepresidenta Victoria Villarruel expresó la orden para que el comunicado anterior se baje y se emita uno nuevo.
La Cámara de Diputados también aprobó el proyecto Malargüe Distrito Minero Occidental III (MDMO III), el tercero de los cuatro expedientes mineros previstos para la sesión de este miércoles. El MDMO III contempla 71 proyectos de exploración, distribuidos en 87 propiedades, cuyos informes de impacto ambiental fueron presentados por la empresa Impulsa Mendoza ante la Dirección de Minería. Con esta aprobación legislativa, comienza la siguiente etapa: la evaluación técnica y ambiental por parte de la Autoridad Ambiental Minera, integrada por la Dirección de Minería y la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de regalías mineras de Mendoza, que establece cuánto le cobrará a las empresas mineras el Estado mendocino. El proyecto es parte del paquete enviado por el Gobierno y tuvo modificaciones en el tratamiento en comisiones.
Según lo aprobado, el Estado mendocino le cobrará el 3% a valor boca de mina, pero podría subir al 5% de regalías según el proyecto, tomando ese margen de maniobra para establecer el canon. En el proyecto original no se ponía un porcentaje, pero sí fue agregado luego. La norma reglamenta en la Provincia lo que se establece por las leyes nacionales, que ponen un piso y un tope a las regalías. La norma se adecua a la Ley Nacional 24196 de Inversiones Mineras.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que crea el Fondo Compensador Ambiental, que apunta a que las industrias que generan impactos negativos paguen y, a través de los recursos del Fondo, se ejecuten acciones, obras y planes de saneamiento para remediar o mitigar los daños ambientales.
El proyecto fue aprobado por 39 votos a favor y 6 en contra.
El Fondo no es específico para la minería, pero se enmarca en el paquete de normas que el Gobierno impulsa para darle "músculo" al Estado en medio del impulso a esa actividad. "No es un fondo minero, es una herramienta transversal para todas las actividades que puedan generar un impacto ambiental. No discrimina sectores, moderniza la capacidad del Estado. El que contamina paga, y nadie queda exento.", dijo la diputada Érica Pulido, que fue la informante del proyecto.
El desarrollo de la sesión se enmarca en una protesta que tiene a la Legislatura como el epicentro del debate. Desde temprano cientos de militantes que se oponen a la minería metalífera se concentraron en la puerta de la Casa de las Leyes. Al mismo tiempo, hay un importante operativo policial.
La concentración se hace en la Peatonal y en Plaza Independencia. Además de grupos del Gran Mendoza, llegaron en caravana ambientalistas del Valle de Uco y Uspallata.
Diputados inicia una larga sesión en la que se debatirá primero el Fondo Compensador Ambiental, luego el proyecto de regalías mineras, luego Malargüe Distrito Minero y por último la declaración de impacto ambiental de San Jorge.
Una columna de ambientalistas comienza a congregarse en la Plaza Independencia.
