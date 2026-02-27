Presenta:
El Senado aprobó el Régimen Penal Juvenil con 44 votos a favor, 27 en contra y 1 abstensión.
En una sesión maratónica, el Senado aprobó la baja de edad de imputabilidad a los 14 años y trata la reforma laboral

El Congreso llega al final de las sesiones extraordinarias con una sesión en el Senado donde el oficialismo aprobó el Régimen Penal Juvenil y se encamina a la sanción definitiva de la reforma laboral. Cortes, medidas de seguridad y protestas en los alrededores.

El Senado de la Nación sesiona este viernes por última vez en el periodo de extraordinarias para discutir dos objetivos primarios del oficialismo: la reforma laboral, que llega con cambios desde la Cámara de Diputados, y el régimen penal juvenil que, entre otros puntos, baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Cortes, movilizaciones y operativos de Seguridad en las inmediaciones del Congreso.

Javier Milei celebró la aprobación del Régimen Penal Juvenil

"El que las hace, las paga. Fin", remató el presidente Javier Milei en sus redes sociales luego de que la cámara alta sancionara el Régimen Penal Juvenil.

Tras la aprobación del Régimen Penal Juvenil, Patricia Bullrich posó con familiares de víctimas de delitos

"La Ley Penal Juvenil es ley. Para las víctimas de menores delincuentes, una pizca de justicia que nunca van a tener. Desde hoy, la impunidad ya no es regla. Las hacen, las pagan", manifestó Patricia Bullrich en redes sociales, donde compartió una foto con las familias de víctimas de delitos cometidos por menores de edad.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, celebró la baja de edad de imputabilidad

"Celebro la aprobación de la Ley Penal Juvenil. Hoy la Argentina eligió, de una vez por todas, estar del lado de las víctimas. Un paso firme para que la edad no sea una excusa y para que, en la Argentina, el que las hace, las pague", manifestó la ministra Monteoliva en sus redes sociales.

El Gobierno celebró la aprobación del Régimen Penal Juvenil

A través de un comunicado oficial, la Oficina del Presidente celebró este viernes la sanción definitiva por parte del Senado de la Nación del nuevo Régimen Penal Juvenil. "Con esta ley, la Argentina cierra un capítulo de cuatro décadas de inacción legislativa y actualiza un marco normativo que permanecía desconectado de la realidad criminal del siglo XXI", manifestó el Ejecutivo.

En el texto, el oficialismo destacó que "la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años no es solo un cambio legal, sino un acto de justicia hacia la sociedad" y remarcó que "a partir de hoy, quien tiene la capacidad de comprender la gravedad de sus actos asume, sin excepciones, la responsabilidad de responder ante la ley". "Delito de adulto, pena de adulto", sentenció.

En ese marco, el presidente Javier Milei elogió "la labor de los legisladores que comprendieron que la seguridad de los argentinos y la protección de las victimas deben estar por encima de todo" y aseguró que "esta reforma salda una deuda histórica y devuelve a la Justicia las herramientas necesarias para terminar con la impunidad y el caos que reinó durante décadas".

"El orden, la libertad, el derecho a la vida y a la propiedad privada solo son posibles cuando hay consecuencias reales para quienes quebrantan la paz social. En Argentina, dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada", finalizó el comunicado.

El Senado aprobó el Régimen Penal Juvenil

Con 44 votos a favor de La Libertad Avanza y aliados, 27 en contra de la bancada peronista y 1 abstensión de la cordobesa Alejandra Vigo, el Senado de la Nación aprobó en general el Régimen Penal Juvenil para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, entre otros puntos.

Patricia Bullrich pidió un minuto de silencio para las "víctimas que no pudieron tener paz"

La jefa de la bancada libertaria, Patricia Bullrich, finalizó su intervención con un pedido de un minuto de silencio para todas las víctimas de la delincuencia. La solicitud derivó en un conflicto con la bancada kirchnerista, que finalmente se plegó a la medida.

Patricia Bullrich: "En la Argentina el kirchnerismo hizo de la seguridad el mundo del revés"

"Hoy el Congreso tiene la oportunidad de terminar con una de las grandes injusticias del sistema penal argentino. Una ley que viene del dictador Videla, que convirtió a cada juez en dueño de la vida de cada menor que comete un delito", inició Patricia Bullrich en el cierre del debate.

En su discurso, la jefa de la bancada libertaria apuntó contra la bancada opositora y aseguró que "en la Argentina el kirchnerismo hizo de la seguridad el mundo del revés", porque siempre "habló de victimario, nunca de la víctima".

Por eso, Bullrich remarcó que el oficialismo "viene a terminar con la doctrina de que el delincuente es una víctima del sistema" y proclamó la llegada de "una teoría que deja de posponer a las familias que enterraron a sus hijos, padres, abuelos".

El senado se encamina a aprobar el Régimen Penal Juvenil

Al cierre de la exposición Martín Soria, el turno será para la jefa de la bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, para luego dar lugar a la votación.

"Con esta ley que quieren votar, el nieto de Patricia Bullrich podría haber desfilado por Comodoro Py"

En una intervención que desató cruces en el recinto, el exministro de Justicia del kirchnerismo Martín Soria advirtió que "a pesar de las correcciones, este proyecto de Régimen Penal Juvenil sigue siendo muy malo, contiene errores graves y peligrosos", y "no va a solucionar lo que ustedes creen que van a solucionar".

Además, en la mitad de su alocución, Soria recordó un viejo episodio que involucraba a la ahora jefa de la bancada libertaria, Patricia Bullrich, que en 2019 había asegurado que un celular identificado por un contacto con el falso abogado Marcelo D’Alessio era utilizado por su nieto.

"Con esta ley que quieren votar, el nieto de Patricia Bullrich podría haber desfilado por Comodoro Py", lanzó Soria, provocando el enojo de la exministra de Seguridad, que replicó: "¡Mentiroso!".

Eduardo Vischi anticipó el apoyo de la UCR

"No se puede tomar la situación de nuestra juventud como un hecho aislado, es un síntoma final de la fragmentación social producto de políticas públicas. No tenemos que hacer un enfoque policial, sino algo mucho más sociopolítico", manifestó el correntino Vischi durante su exposición.

Para el legislador, "el problema de la juventud y la delincuencia es una deuda de la política" que "no es una cuestión de mano dura o blanda", y por eso llamó a "reconstruir un contrato social, donde el joven sienta que este país le da un futuro".

Sin embargo, Vischi consideró que la ley impulsada por el oficialismo puede ayudar a alejar a los jóvenes del delito y anticipó el apoyo total de la bancada radical. De esa manera, el oficialismo se acerca a tener la mayoría necesaria para avanzar con el proyecto.

"El PRO apoya esta ley con total convicción"

El jefe de la bancada amarilla, el misionero Martín Goerling, ratificó el firme apoyo de los tres senadores de su espacio a una ley que tildó de "sentido común".

"Esta ley de Régimen Penal Juvenil viene a poner blanco sobre negro, viene a poner institutos que puedan capacitar y reinsertar y les puedan dar una nueva oportunidad a esos jóvenes que delinquen hoy, oportunidad que hoy no la tienen", enfatizó el legislador.

Además, el misionero comparó la legislación argentina con países de Europa y Brasil, donde la imputabilidad rige para los niños de 12 años y remarcó: "Los únicos dos países que tienen 16 años como edad de imputabilidad son Argentina y Cuba. El restó ya zanjó el debate, porque hay mucho dolor de las familias de las víctimas y de las familias que no pueden hacerse cargo de esos chicos".

Y finalizó: "Es una ley que viene a poner una solución a un problema que es real. Hace muchos años venimos viendo en Argentina la cantidad de menores que delinquen, que matan".

Carlos Arce adelantó el apoyo del bloque misionero al Régimen Penal Juvenil

Para el referente del Frente Renovador de la Concordia Social, el espacio conducido por Carlos Rovira, "actualizar este marco normativo es una obligación moral, institucional y constitucional".

En ese sentido, el misionero afirmó que no se trata de "un proyecto punitivo", sino de uno "formativo, buscando fomentar la responsabilidad del imputado para comprender su acto delictivo". Por eso, "en honor a las víctimas y sus familiares", Arce confirmó el apoyo de su bloque de dos legisladores al proyecto del oficialismo.

"En el bloque recibimos muchísimas comunicaciones de diferentes entidades, muy respetables y atendibles, pero llegamos a una conclusión: el o los asesinos que tengan más de 14 años, o aquellos que cometieron un delito grave, no pueden estar caminando libremente por las calles", sostuvo el senador.

Carolina Losada recibió a familiares de jóvenes asesinados por menores de edad

En paralelo a la sesión que discute el Régimen Penal Juvenil, la senadora radical Carolina Losada recibió a Romina Monzón, madre de Jeremías Monzón, asesinado por un grupo de jóvenes en Santa Fe; Marcos Gómez, padre de Kim Gómez, asesinada en La Plata; y Guillermo Bargna.

"Tenemos que acompañar a los familiares en estos momentos. Es una obligación moral dar respuesta a este problema” expresó la legisladora.

En ese sentido, concluyó: "La baja de la edad de imputabilidad tiene que ser ley. No se trata de venganza, sino de que los crímenes no queden impunes. No podemos mirar hacia otro lado mientras las familias piden justicia. No podemos seguir llegando tarde".

Carolina Losada con familias de jóvenes asesinados
Luis Juez increpó a la oposición: "Vayan a carroñar con los padres que perdieron todo a ver si se animan a sentarse acá"

En su intervención, el senador cordobés de La Libertad Avanza apuntó contra las críticas de la oposición al Régimen Penal Juvenil y les increpó que vayan a conocer a los padres de las víctimas de delincuentes menores de edad que asistieron este viernes a presenciar la sesión.

En ese sentido, Juez cruzó directamente al kirchnerista Carlos Linares, que había llamado "carroñeros" a los senadores que recurrían al nombre de las víctimas durante sus exposiciones. "Vengo de carroñar ahí, les pido vayan a carroñar ahí con esos padres que perdieron todo. A ver si se animan después a sentarse acá", disparó.

"Se opina con politiquería, con chamuyo, con discurso berreta. Estamos hablando de una ley que viene a ordenar un cumplimiento de un compromiso asumido por Argentina con organismos internacionales", agregó el legislador.

La libertaria Nadia Márquez cruzó a Capitanich y dijo que el Papa "resucitó y murió varias veces" por escucharlo

La senadora por Neuquén de La Libertad Avanza Nadia Márquez salió al cruce de su par de Fuerza Patria Jorge Capitanich en su intervención en defensa de la reforma del Régimen Penal Juvenil oficialista.

"Estoy sorprendida con las declaraciones de Capitanich que dice que su postura está basada en la Doctrina Social de la Iglesia. Yo creo que el Papa resucitó y se murió, en estos días, varias veces cuando lo escuchaba", disparó la neuquina.

En ese sentido, agregó: "Lo dice alguien que forma parte de un Gobierno que ha aprobado la ley del aborto, que lo que justamente no reconoce es la dignidad intrínseca del ser humano".

Alicia Kirchner advirtió que la reforma penal juvenil es "incumplible" por el presupuesto que le quiere asignar el Gobierno

La senadora kirchnerista por Santa Cruz Alicia Kirchner advirtió que la reforma penal juvenil que impulsa el Gobierno "es incumplible" con el presupuesto que le destinaría el Gobierno.

"No puedo estar en desacuerdo en que hay que darle educación y oficio a los chicos, pero es incumplible por lo menos hoy con el presupuesto que se destina a estas políticas", señaló la exgobernadora de Santa Cruz.

Más de 6 horas de debate por la Ley Penal Juvenil

El debate alrededor del proyecto que baja la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años en el Senado tiene para largo, con una estimación de más de 6 horas de discusión, con 27 senadores anotados para exponer al respecto. La sesión comenzó pasadas las 11 con un quórum de 40 legisladores.

La defensa de LLA a la Ley Penal Juvenil: "No es una regresión en DD.HH."

El miembro informante de La Libertad Avanza, Gonzalo Guzmán Coraita (Salta) se encargó de explicar los principales puntos del proyecto del oficialismo y rechazó varios de los señalamientos de la oposición.

"Algunos han intentado instalar la idea de que esta reforma implicaría una regresión en materia de derechos humanos y eso no es correcto", enfatizó el salteño, que remarcó que el nuevo régimen penal "pone a la Argentina en sintonía con los compromisos internacionales que tiene asumido".

"Estamos frente a una jornada histórica porque hoy nos proponemos derogar una ley que rige en nuestro país hace ya 46 años, la Ley 22.278, que establece el régimen penal de la minoridad (...) Nos proponemos reemplazarla por un régimen moderno, integral, especializado de responsabilidad penal juvenil en donde estén debidamente garantizados los derechos al debido proceso las demás garantías procesales", subrayó Coraita.

Y agregó: "Se trata de una reforma que tiene pilares claros: la protección integral de los derechos de los adolescentes que delinquen, la prevención del delito, la tutela judicial efectiva de las víctimas y de sus familias, la justicia real y la protección de la sociedad en su conjunto".

Diego Santilli seguirá la sesión en la cámara alta

El ministro del Interior, Diego Santilli, estará este viernes en el Congreso de la Nación para seguir la sesión en la que se debatirán y votarán la Ley de Modernización Laboral y la Ley Penal Juvenil.

Así, uno de los alfiles de la mesa política del presidente repetirá el mecanismo implementado en las últimas sesiones, donde trabajó articuladamente con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el jefe del bloque de La Libertad Avanza en la cámara baja, Gabriel Bornoroni. En esta oportunidad, Santilli coordina con la jefa de la bancada libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, con el objetivo de lograr la sanción definitiva de ambas iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional.

En la previa a la sesión, el ministro afirmó que "después de medio siglo, la Argentina avanza hacia una legislación laboral moderna, acorde a los desafíos actuales" y remarcó: "Es una reforma que va a servir para incorporar a todos los argentinos que están en la informalidad. Además, va a fortalecer a las economías regionales y a las provincias, generando condiciones reales para el crecimiento y la inversión".

Por otra parte, destacó que con la sanción de la Ley Penal Juvenil “el Gobierno está cumpliendo con su compromiso: “el que las hace, las paga’”. “Hay que proteger a las víctimas y asegurar que los delitos de adultos tengan penas de adulto”, agregó el titular de la cartera de Interior.

Diego Santilli junto a Patricia Bullrich y Martín Menem
Comenzó la sesión en el Senado

Con un quórum de 40 senadores, la cámara alta dio inicio a la última sesión del período extraordinario para tratar la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil impulsados por el oficialismo.

De acuerdo a la orden del día, el recinto discutirá primero el Régimen Penal Juvenil y luego la reforma laboral, el proyecto que más le importa a la Casa Rosada.

El bloque Justicialista anticipó su rechazo total a la reforma laboral

Momentos antes del inicio de la sesión en el Senado, el líder de la bancada Justicialista, José Mayans, publicó un contundente mensaje donde ratificó el rechazo del kirchnerismo al proyecto de reforma laboral oficialista. "No tiene nada de moderna, restringe derechos fundamentales a los trabajadores", cuestionó el formoseño.

En un video grabado en su despacho, Mayans apuntó contra la creación del fondo Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y afirmó que la iniciativa "les roba a los jubilados 2.500 millones de dólares, que va a afectar duramente al sistema previsional argentino".

Además, el senador aseguró que el artículo "afecta derechos también de los pensionados, reduce impuestos a los más ricos, han elevado los impuestos a los trabajadores" y sentenció: "Es una ley que viola la Constitución Nacional, viola tratados internacionales".

En ese sentido, Mayans adelantó: "Nuestro bloque justicialista vota en pleno en contra de esta ley, que obviamente va a causar serios problemas sociales en la República Argentina".

El rechazo del bloque Justicialista a la Reforma Laboral
Karina Milei, Adorni y Santilli tendrán su foto triunfal en el recinto

Al igual que en la última sesión en la Cámara de Diputados, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, se apersonará en el Senado junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, cuando la cámara alta se prepare para aprobar definitivamente la reforma laboral.

En la mesa política del Gobierno hablan de un escenario "redondo" para la jornada legislativa, con un apoyo garantizado de 40 bancas o más para avanzar con los dos proyectos de la jornada.

En ese marco, la hermana del presidente llegará para ponerle el broche de oro a las sesiones extraordinarias donde el oficialismo logró sancionar el Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal, el acuerdo Mercosur-Unión Europea, la reforma laboral y además aprobar el pliego de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la Unión Europea y darle media sanción a la reforma de la Ley de Glaciares.

Cortes y movilizaciones en el Congreso por la reforma laboral

Al igual que ocurrió para las sesiones del miércoles 11 y el jueves 19, organizaciones sindicales, movimientos sociales, partidos de izquierda y agrupaciones piqueteras marcharán este viernes al Palacio Legislativo para manifestar su “repudio” a la reforma laboral del Gobierno, acusada de recortar los derechos de los trabajadores.

En ese marco, se prevé que las primeras columnas de manifestantes lleguen a las inmediaciones de la Plaza Congreso a las 10, lo cual obstaculizará el perímetro delimitado entre Avenida Entre Ríos, Avenida Rivadavia, Virrey Cevallos y Avenida Hipólito Yrigoyen.

Como respuesta, el Gobierno desplegará cerca de dos mil efectivos federales y de la Policía de la Ciudad, con la participación de las brigadas de infantería, motorizada, camiones hidrantes, celulares para posibles detenidos, ambulancias del SAME, bomberos y grupos especiales.

Con el recuerdo fresco de los enfrentamientos entre los uniformados y los manifestantes de las sesiones anteriores, desde el Gobierno advierten que aplicará sin dudar el protocolo antipiquetes.

congreso vallado
¿A qué hora comienza la sesión en el Senado?

La cámara alta abrirá el recinto a las 11 para iniciar el debate sobre las dos iniciativas empujadas por el oficialismo: aceptar el cambio introducido por la Cámara de Diputados sobre el denominado proyecto de Modernización Laboral y la sanción de la Ley Penal Juvenil.

Así, el Senado sesionará por segundo día consecutivo luego de la jornada legislativa de este jueves, donde La Libertad Avanza celebró la aprobación del acuerdo Mercosur-Unión Europea, la media sanción a la Ley de Glaciares y el visto bueno al pliego de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la Unión Europea.

Ley de Glaciares - Acuerdo Mercosur UE -Senadores (8)
Qué dice el Régimen Penal Juvenil que tratará el Senado

Más allá de uno de sus puntos centrales, que es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, el Régimen Penal Juvenil que impulsa el Gobierno también establece una pena máxima de prisión de hasta 15 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros para menores de 18 años.

Además, el proyecto contempla una serie de penas alternativas para infracciones con condenas menores a los 10 años de cárcel, como la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares, salir del país y para conducir vehículos.

A su vez, el texto apunta a la creación de institutos especiales para que los menores condenados tengan una educación garantizada, atención médica, psicológica y tratamiento para adicciones en caso de ser necesario. En ese sentido, el personal de los centros de detención deberá estar especializado en infancia y adolescencia, y quedará prohibida cualquier tipo de convivencia con detenidos mayores.

La reforma laboral y el cambio en las licencias médicas

El bautizado proyecto de Modernización Laboral llega al Senado prácticamente cocinado, según estiman entre las filas libertarias, con 40 o más votos asegurados. La iniciativa, una de las grandes prioridades del Ejecutivo para el periodo de extraordinarias, regresó nuevamente a la cámara alta luego del cambio introducido en la Cámara de Diputados.

Se trata de la eliminación del famoso artículo 44 que desató la polémica entre los medios de comunicación, las redes y principalmente los aliados del Gobierno, que se mostraron en contra de avanzar con el punto que reducía el salario para aquellos trabajadores que solicitaran una licencia médica.

El texto original establecía que si un empleado sufre un accidente o una enfermedad que no estuviera relacionada con su trabajo, pasaría a percibir el 50% de su salario básico por el tiempo que dure la licencia si esto fuera consecuencia de una actividad que realizó voluntariamente. El ejemplo más común que ponía el oficialismo eran lesiones deportivas, como lastimarse en un partido de fútbol.

En cambio, quienes debieran solicitar la licencia por motivos ajenos a su voluntad, como un accidente en la calle o una enfermedad grave, recibiría el 75% de su sueldo. Además, la compensación pasaría a extenderse por tres meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o durante 6 meses si las tuviera.

Si el Senado rechazara la modificación de Diputados, el artículo quedaría vigente tal como se aprobó en la cámara alta el 12 de febrero. Sin embargo, esa posibilidad fue completamente descartada por el oficialismo, que prometió a sus aliados abandonar la iniciativa para garantizar el avance de la ley laboral.

