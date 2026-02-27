En una sesión maratónica, el Senado aprobó la baja de edad de imputabilidad a los 14 años y trata la reforma laboral

Live Blog Post

El Gobierno celebró la aprobación del Régimen Penal Juvenil

A través de un comunicado oficial, la Oficina del Presidente celebró este viernes la sanción definitiva por parte del Senado de la Nación del nuevo Régimen Penal Juvenil. "Con esta ley, la Argentina cierra un capítulo de cuatro décadas de inacción legislativa y actualiza un marco normativo que permanecía desconectado de la realidad criminal del siglo XXI", manifestó el Ejecutivo.

En el texto, el oficialismo destacó que "la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años no es solo un cambio legal, sino un acto de justicia hacia la sociedad" y remarcó que "a partir de hoy, quien tiene la capacidad de comprender la gravedad de sus actos asume, sin excepciones, la responsabilidad de responder ante la ley". "Delito de adulto, pena de adulto", sentenció.

En ese marco, el presidente Javier Milei elogió "la labor de los legisladores que comprendieron que la seguridad de los argentinos y la protección de las victimas deben estar por encima de todo" y aseguró que "esta reforma salda una deuda histórica y devuelve a la Justicia las herramientas necesarias para terminar con la impunidad y el caos que reinó durante décadas".

"El orden, la libertad, el derecho a la vida y a la propiedad privada solo son posibles cuando hay consecuencias reales para quienes quebrantan la paz social. En Argentina, dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada", finalizó el comunicado.