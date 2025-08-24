En otro gesto a Trump, el Gobierno evalúa frenar la inauguración de una antena gigante china en San Juan

El posicionamiento de Javier Milei a favor de los Estados Unidos es claramente evidente, al punto que sigue esperanzado de tener en las próximas semanas un encuentro con Donald Trump en la Casa Blanca , tal como lograron Carlos Menem y Mauricio Macri . Sin embargo, prevaleció el pragmatismo del líder libertario en cuanto a su rol con China , el principal competidor mundial del país norteamericano.

El mandatario pasó de decir “comunistas asesinos” a agradecer públicamente el nuevo salvataje económico del gigante asiático con la renovación del swap. De hecho, mientras se dialoga una presunta visita del presidente al Salón Oval, también se conversa con el régimen chino un posible viaje a fin de año para que los Milei concurran a Shangai.

Esa particular moderación e imparcialidad del jefe de Estado está en jaque por el avance estadounidense en la gestión republicana, que busca recuperar el terreno perdido en los últimos años por China que logró múltiples convenios con casi todo el continente, por intermedio de asistencia económica y de infraestructura.

Un claro ejemplo ocurrió este miércoles, con la llegada a Buenos Aires del almirante Alvin Holsey , líder del Comando Sur de los Estados Unidos, quien encabezó la apertura de la Conferencia Sudamericana de Defensa (SOUTHDEC) Aires y alertó sobre el rol de China en la región , donde busca “exportar su modelo autoritario”, concepto que condenó Pekín.

“El Partido Comunista Chino continúa su incursión metódica en la región, buscando exportar su modelo autoritario, extraer recursos y establecer infraestructura de doble uso, desde puertos hasta el espacio”, dijo Holsey y agregó: “Esto puede permitirle proyectar poder, interrumpir el comercio y desafiar la soberanía de nuestras naciones e incluso la neutralidad de la Antártida”.

“Las empresas chinas capturan tierra, capturan infraestructura crítica y sectores estratégicos como la energía y las comunicaciones. China controla la inteligencia militar y las instalaciones espaciales en todo este hemisferio y amenaza puntos de acceso marítimo crítico como el Canal de Panamá, que es vital para la economía de cada nación”, señaló.

En la apertura del foro, el ministro de Defensa, Luis Petri, reafirmó el alineamiento de su país con Estados Unidos y defendió una política de Defensa basada en tres pilares: visión estratégica, modernización militar y cooperación con aliados.

Y el gesto del Gobierno para Trump, ante la avanzada china, está por llegar. De acuerdo con altas fuentes oficiales que pudo acceder MDZ, la Casa Rosada pone en duda la inauguración de una gigante antena china en la provincia de San Juan, la cual podría estar operativa en 2026.

De qué trata el proyecto del radiotelescopio en San Juan

El Proyecto Radiotelescopio Chino-Argentino (CART) se está construyendo en el departamento Calingasta. Medios locales marcan la obra como “muy ambiciosa”, generando que la iniciativa científica ponga a la provincia “en el mapa mundial astronómico”.

El 22 de junio de 2015, el Conicet firmó un convenio con la National Astronomical Observatory of the Chinese Academy of Science (NAOC) y las autoridades sanjuaninas para la instalación de un Radiotelescopio Chino-Argentino (CART) en el Parque Nacional El Leoncito, con un financiamiento mixto.

“Este convenio es muy importante para toda la comunidad científica que trabaja en el área de astronomía del país. El instrumento tiene una antena de 40 metros de diámetro que estará a disposición y va a permitir interactuar con otros radiotelescopios que pertenecen a otros proyectos, como el LLAMA”, decía, por entonces, el titular del organismo, Roberto Salvarezza.

El convenio, firmado en el Rectorado de la Universidad, establecía que el CART realizará estudios en el campo de la geodesia y georreferenciación para el mejoramiento de las técnicas de Interferometría de Base Muy Larga (VLBI) junto con antenas similares ubicadas en todo el mundo. Asimismo, especifica que el CART será utilizado para proyectos astrofísicos complementarios y/o simultáneos con la instalación LLAMA, generando unión científica y técnica entre los dos proyectos.

“El CART está diseñado para realizar observaciones detalladas del cielo, aprovechando la baja interferencia lumínica y la claridad atmosférica de la Pampa del Leoncito. Con su antena de 40 metros, el CART será capaz de captar señales de radio débiles provenientes de los rincones más lejanos del universo, contribuyendo a una mejor comprensión de fenómenos astronómicos como las ondas gravitacionales, la formación de estrellas y galaxias, y la búsqueda de señales de inteligencia extraterrestre”, se remarca en el convenio.

En los últimos días, Guillermo Perlo, del Observatorio Astronómico Félix Aguilar, informó que se inició la etapa final del ensamblaje. Según Perlo, el reflector principal ya está terminado y permanece en su base, mientras que la estructura fundamental está casi completamente ensamblada.

Según el Diario Huarpe, se está a la espera de un embarque que traerá dispositivos críticos de control. Una vez que estos lleguen, se iniciará su instalación. El receptor principal se encuentra en fase de fabricación y se evalúa la posibilidad de incorporar receptores que operen en diferentes frecuencias. Se prevén las primeras pruebas a fines de 2025, con la expectativa de que el radiotelescopio esté completamente operativo en 2026.

El convenio tiene una validez de 10 años, por lo que la gestión libertaria debe renovar el acuerdo con todas las partes. Desde la mesa chica del Gobierno tienen “dudas” y hasta advierten que podría quedar en stand by su implementación.

“Estamos detrás del intento de China de instalar esa antena en San Juan. Hay un convenio que venció para hacer esa antena. Nosotros somos parte porque ese convenio ya que al Conicet y otras áreas. Vamos a hablar con China a saber qué intenciones tienen”, señalaron a MDZ desde el círculo íntimo del presidente.

“Tiene a priori fines espaciales como en Neuquén. Estamos viendo si la autorizamos o no. Nos tienen que decir para qué y qué ganamos nosotros con eso”, subrayaron funcionarios de la primera plana nacional.

El antecedente de la base espacial china en Neuquén

El Gobierno hace mención de la base espacial China en Neuquén, que trajo polémica hace en abril del año pasado, cuando el entonces jefe de gabinete, Nicolás Posse, advertía sospechas sobre el supuesto espionaje del gigante asiático mediante esa instalación científica, donde no hay acceso permitido a científicos argentinos.

Al mes, se realizó una inspección técnica a la estación espacial y se dejaron atrás las controversias. Ante el Congreso, Posse, antes de ser eyectado por Milei, señaló que la base tiene un propósito exclusivamente civil y que no existen acuerdos secretos o reservados con China.

Pese a esas sospechas saldadas, en el Ejecutivo regresan las suspicacias y pretenden, al menos, interiorizarse de las intenciones de Pekin y buscan compartir la tecnología.

“Estados Unidos tiene una preocupación evidente por China. No entendemos cómo no es una preocupación del círculo rojo, en los medios, etcera”, plantearon desde las usinas libertarias, donde creen que el régimen comunista “tiene infiltrados” en todos los espacios políticos, contando con una injerencia plena en la vida diaria del país.

“A nosotros también nos preocupa aunque el presidente seguirá accionando acorde a los intereses de Argentina”, aclararon, al tiempo que señalaron, con el estilo habitual de esta administración: "Queremos saber si es para el estudio espacial y mirar las estrellitas, o si hay otras intenciones detrás".

Quién no puso dudas cuando fue en junio de este año fue el titular del Conicet de la gestión libertaria, Daniel Salamone: “Me impresionó muchísimo, tanto en las dos localizaciones muy próximas una entre otro, tanto Cesco como el CASLEO, por la potencialidad, el número de telescopios, el número de proyectos de cooperación internacional, que no solamente tiene interés desde el punto de vista científico, por el tipo y la variedad de determinaciones que se están realizando, sino desde el punto de vista del turismo científico, que seguramente atrae, y yo creo que con un poco más de promoción atraería muchísimo local e internacionalmente”.

Esta observación de los libertarios a la antena se enmarca en otra reciente medida a destacar. Demian Reidel, jefe del Consejo de Asesores del presidente Javier Milei y encargado del Plan Nuclear Argentino, aseguró que no se avanzará con el proyecto de construir un reactor nuclear con capitales de China, el Atucha III, en otra señal para Estados Unidos.

En contrapartida, después de más de un año y medio de paralización y cientos de despidos como represalia de China, el Gobierno nacional firmó hace pocas semanas un memorándum de entendimiento para reactivar las obras de las represas hidroeléctricas en Santa Cruz. El acuerdo permitirá iniciar gestiones para el desembolso de fondos por parte de los bancos chinos. La primera etapa contempla retomar obras en la represa Jorge Cepernic, mientras se analiza el futuro de la central Néstor Kirchner.