En otro gesto a Donald Trump y Benjamín Netanyahu, el Gobierno declarará a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista

El Gobierno argentino decidió declarar a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista. Según confirmaron fuentes del Ministerio de Seguridad a MDZ , la medida será formalizada en las próximas horas mediante su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). La medida se da en el marco d e un conflicto creciente en Medio Oriente , a partir de la iniciativa del Gobierno de Donald Trump y su par israelí, Benjamin Netanyahu.

La Guardia Revolucionaria, también conocida como los “pasdarán”, surgió en 1979 tras la Revolución Islámica de Irán como una estructura paralela al ejército regular. Con el tiempo, amplió su influencia hasta convertirse en un actor central del sistema iraní, con presencia tanto en el ámbito político —incluyendo representación en la Asamblea Legislativa— como en el económico, donde controla una porción significativa de las actividades del país.

La inclusión en el RePET implica efectos concretos en territorio argentino. A partir de esta decisión, podrán disponerse medidas como el congelamiento inmediato de bienes, dinero y activos vinculados a la organización, lo que abarca cuentas bancarias, inversiones y cualquier otro recurso bajo su control.

Asimismo, se bloquea su posibilidad de operar dentro del sistema financiero local y se establece la obligación de reportar cualquier actividad relacionada ante la Unidad de Información Financiera, reforzando los mecanismos de monitoreo.

En los últimos días, Javier Milei sostuvo públicamente: “Vamos a ganar”, y se definió como “el más sionista del mundo”, al tiempo que calificó a Irán como “enemigo”.

El vínculo con la Argentina también tiene antecedentes sensibles. La designación de Ahmad Vahidi como jefe de la Guardia Revolucionaria reavivó las tensiones, dado que pesa sobre él un pedido de captura internacional por su presunta participación en el atentado a la AMIA de 1994, en el que murieron 85 personas. La orden fue impulsada por la Justicia argentina y canalizada a través de Interpol en 2007.

Vahidi, que ocupó cargos clave como ministro de Defensa y del Interior en Irán, también integró la fuerza Al-Quds, una unidad de élite de la Guardia Revolucionaria vinculada a operaciones internacionales. Su trayectoria forma parte de la nómina de exfuncionarios iraníes señalados por la Justicia argentina en la causa AMIA, entre los que figuran figuras como Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, Ali Fallahijan y Ali Akbar Velayati, entre otros.