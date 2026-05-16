El "dipuTesla" salió a defenderse: "No me alquilé un yate y lo llené de mujeres ni armé una fiesta en Olivos"

El diputado libertario Manuel Quintar - apodado en redes sociales como el " dipuTesla "- respondió a las críticas generadas por haber llegado al Congreso en un Tesla Cybertruck valuado en más de 100 mil dólares. El legislador aseguró que compró el vehículo de manera legal, defendió su estilo de vida y apuntó contra dirigentes del peronismo.

Tras la controversia por la aparición del vehículo dentro del Congreso, Quintar explicó que adquirió la camioneta bajo el nuevo esquema de importación. “Pagué US$136.000 por el Tesla, con la nueva regulación lo importé”, sostuvo en diálogo con TN.

El legislador también remarcó que mantiene el mismo nivel de vida desde antes de ingresar a la política. “No soy de andar con vehículos sencillos, laburo desde los 13 y soy abogado desde los 23”, afirmó.

La defensa de su estilo de vida

Quintar rechazó las críticas vinculadas a la exhibición de un vehículo de lujo en medio del discurso de austeridad impulsado por el oficialismo. “Me parece hipócrita jugar a algo que no soy”, señaló.

Además, insistió en que todas sus actividades económicas están declaradas. “Es mi estilo de vida, hago todo como corresponde, en blanco”, agregó.

En línea con esto, el “dipuTesla” también lanzó críticas directas hacia dirigentes peronistas. “No me alquilé un yate y lo llené de mujeres ni armé una fiesta en Olivos”, expresó.

El respaldo al liderazgo de Javier Milei

Quintar también se refirió al funcionamiento interno de La Libertad Avanza y respaldó el liderazgo presidencial.

“El que conduce es el Presidente y no hay lugar para que nosotros nos pongamos creativos y a entorpecer la gestión”, manifestó.

En los pasillos del Congreso incluso comenzaron a circular versiones sobre una eventual utilización política del Cybertruck en una futura campaña electoral hacia 2027.

Quién es el “dipuTesla” Manuel Quintar

Además de diputado nacional, Quintar desarrolla actividades empresariales vinculadas al sector de la salud en Jujuy.

Administra clínicas y obras sociales privadas y participa desde hace décadas en el manejo del sanatorio Los Lapachos, un emprendimiento familiar.

Antes de incorporarse a La Libertad Avanza, integró el Partido Justicialista y fue candidato a legislador provincial en 2021.

Actualmente responde políticamente al sector liderado por Karina Milei y busca posicionarse como posible candidato a gobernador de Jujuy.