En medio de su pelea con la AFA, Javier Milei presenciará la definición del torneo de Polo

El presidente tiene previsto asistir al partido de este sábado entre La Natividad-La Dolfina y UAE Polo. Ya concurrió a un partido en 2024.

Mientras levanta temperatura su conflicto con la AFA, el presidente Javier Milei tiene previsto asistir este sábado a la primera semifinal del Abierto Argentino de Polo que disputarán La Natividad-La Dolfina y UAE Polo. Su presencia está vinculada a la situación climática, aclaran fuentes oficiales.

La Natividad-La Dolfina es el equipo de Adolfo Cambiaso, considerado el mejor jugador de polo del mundo. Se trata de la primera definición del torneo, que se llevará a cabo en el Campo Argentino de Polo, en el barrio porteño de Palermo.

En tanto, la segunda final del Abierto Argentino de Polo se realizará el domingo entre Ellerstina Indios Chapaleufú y La Irenita La Hache. Los ganadores de ambos partidos disputarán la final el sábado 6 de diciembre.

La última visita de Milei a un encuentro de Polo fue a comienzos de diciembre del 2024, cuando La Natividad se consagró campeón del Abierto de Palermo tras superar a La Dolfina por 13 a 11.

Javier Milei estuvo en el Abierto de Palermo. Foto: Captura de video Javier Milei estuvo en el Abierto de Palermo. Foto: Captura de video Con una camiseta de La Dolfina debajo de su clásica campera negra, Milei entregó personalmente la copa del Argentino Abierto a Pablo Mac Donough, capitán de La Natividad, en medio de aplausos y cámaras.