En medio de su pelea con la AFA, Javier Milei presenciará la definición del torneo de Polo
El presidente tiene previsto asistir al partido de este sábado entre La Natividad-La Dolfina y UAE Polo. Ya concurrió a un partido en 2024.
Mientras levanta temperatura su conflicto con la AFA, el presidente Javier Milei tiene previsto asistir este sábado a la primera semifinal del Abierto Argentino de Polo que disputarán La Natividad-La Dolfina y UAE Polo. Su presencia está vinculada a la situación climática, aclaran fuentes oficiales.
La Natividad-La Dolfina es el equipo de Adolfo Cambiaso, considerado el mejor jugador de polo del mundo. Se trata de la primera definición del torneo, que se llevará a cabo en el Campo Argentino de Polo, en el barrio porteño de Palermo.
En tanto, la segunda final del Abierto Argentino de Polo se realizará el domingo entre Ellerstina Indios Chapaleufú y La Irenita La Hache. Los ganadores de ambos partidos disputarán la final el sábado 6 de diciembre.
La última visita de Milei a un encuentro de Polo fue a comienzos de diciembre del 2024, cuando La Natividad se consagró campeón del Abierto de Palermo tras superar a La Dolfina por 13 a 11.
Con una camiseta de La Dolfina debajo de su clásica campera negra, Milei entregó personalmente la copa del Argentino Abierto a Pablo Mac Donough, capitán de La Natividad, en medio de aplausos y cámaras.
Además, se fotografió con el equipo campeón y mantuvo una breve charla con sus integrantes, mostrando cercanía y admiración por los protagonistas del máximo torneo de polo del planeta.
El presidente intercambió palabras con Cambiaso, lo felicitó y posó con una camiseta conmemorativa que destacaba las 32 participaciones del jugador en el Abierto Argentino.