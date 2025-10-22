En medio del posible ingreso del PRO al Gabinete, Mauricio Macri se mostró con sus candidatos

A cuatro días de las elecciones legislativas, Mauricio Macri reapareció y se mostró con candidatos del PRO en la sede partidaria del barrio porteño de San Telmo.

Sobresalió la presencia de Diego Santilli , quien encabeza la lista de la alianza con La Libertad Avanza, y quien mantiene un mejor presente con el partido violeta que con el expresidente. Sin embargo, se trató de una foto que buscó demostrar que hay unidad de cara a los comicios de este domingo.

Junto a Macri y Santilli estuvieron los candidatos Alejandro Finocchiaro , Florencia de Sensi (por PBA), Fernando de Andreis y Antonela Giampieri (por CABA). También estuvo presente el diputado Cristian Ritondo , otro de los nexos con la Casa Rosada, en tiempos de tironeos entre el partido amarillo y el Gobierno.

Se trató de un encuentro en el cual se abordó la necesidad de hacer una buena elección para el futuro de la gestión de Javier Milei y en particular para garantizar el futuro del partido amarillo.

Macri mostró señales de apoyo para el oficialismo, aunque en ninguno de sus posteos respaldó a Patricia Bullrich y Alejandro Fargosi, quienes lideran la boleta porteña. Solo hizo mención sobre la candidatura de De Andreis, el exsecretario general de la Presidencia, quien ocupa el quinto lugar en esa lista.

Pese a que inste a votar a la alianza La Libertad Avanza, su respaldo explicito no es con los candidatos libertarios puros, sino que su defensa es hacía el PRO y “la importancia de defender el cambio” en contrapartida de la propuesta peronista. Tampoco se lo vio en actividades junto a Milei ni otros dirigentes.

“Hoy nuestros candidatos de la Provincia y de la Ciudad con nuestro presidente @mauriciomacri. El domingo vamos todos a votar para defender los valores en los que creemos”, dice el posteo del PRO en X, y se publica la foto de Macri y los candidatos.

A los pocos minutos el propio Macri publicó un tweet: "Los candidatos tienen todo mi apoyo. El domingo en Capital y Provincia de Buenos Aires votamos la lista LLA+PRO!"

Claro apoyo del PRO al Gobierno, a días de las elecciones.

Horas antes, el propio espacio subió un mensaje a la red social, con un fuerte respaldo al gobierno. “El 26 de octubre no es una fecha más: es la oportunidad de reafirmar quiénes somos, qué creemos y hacia dónde queremos ir”, se planteó.

“El 26 de octubre no se trata solo de elegir candidatos. Se trata de elegir valores. De volver a apostar por la cultura del trabajo, por el respeto, por el diálogo, por la Argentina que no se rinde. Porque cada voto es un mensaje. Y el nuestro tiene que decir con fuerza: creemos en el cambio, creemos en la libertad, creemos en nosotros mismos”, se agregó.

“Por eso, este 26 de octubre, vamos todos a votar. Por la libertad. Por el trabajo. Por la educación. Por la república. Por la Argentina que soñamos y que todavía tenemos la oportunidad de construir juntos”, marcó el texto.

La reaparición de Macri, en medio del posible ingreso del PRO al Gobierno y denuncias por las fiscalizaciones

Esta actividad de Macri no solo se enmarca en la cercanía de las elecciones, sino también en el presunto e inminente desembarco de dirigentes macristas al Gabinete. El propio presidente Javier Milei reconoció la posibilidad aludiendo que algunos exfuncionarios de esa gestión están “sobrecalificados” para afrontar alguna responsabilidad en su administración.

Uno de los nombres que suena para después del 27 de octubre es el intendente de Mar del Plata y legislador bonaerense electo, Guillermo Montenegro, quien, al igual que Santilli, es un referente del macrismo aunque hoy más cercano a Milei. Podría llegar al Ministerio de Justicia o Seguridad, o incluso en una fusión de ambas áreas, algo que no se descarta en Casa Rosada.

Tras la salida de Gerardo Werthein de Cancillería, está en la danza de nombres Fulvio Pompeo, actual Secretario General y de Relaciones Internacionales del Gobierno porteño. Fue Secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación (2015-2019).

A su vez, Macri se mostró hoy con el diputado y candidato Alejandro Finocchiaro, quien mostró fuertemente su malestar esta semana con La Libertad Avanza por presunta negligencia de dirigentes violetas para llevar adelante la fiscalización en La Matanza, donde él cuenta con despliegue territorial y fiscales.

Los amarillos apuntan a Luis "Lucho" Ontiveros, un dirigente de origen peronista que trabaja cerca del armador bonaerense de La Libertad Avanza Sebastián Pareja, quien también es candidato en tercer lugar en la lista de legisladores nacionales.

Las acusaciones que trascendieron apuntan a malos manejos de los recursos económicos, algo que fue negado por fuentes del oficialismo nacional. Estuvieron cerca de retirar directamente su aporte de fiscales, pero salió a negarlo esta tarde el propio Ritondo, quien trató de calmar las aguas y afrontar de manera conjunta la fiscalización en el principal distrito electoral del país.