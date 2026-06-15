En busca de la verdadera banda de los mendocinos

Quino, Nicolino y Le Parc; Di Benedetto, Bodoc, Draghi Lucero y Lorenzo. Margarita Malharro, Molinelli y Rosas. Gaviola, Burgos. Las libertadoras mendocinas y, por supuesto, San Martín; porque mendocino no solo se nace. La lista podría ser mucho más larga y se extiende si se suma a quienes hoy conviven en la Provincia, en la alta montaña, el secano, la Payunia y el áspero Gran Mendoza. En una escuela, un club de barrio, una empresa, la viña y un pozo petrolero. Todos podrían armar la verdadera Banda de los Mendocinos. Pero puertas afuera esa idea ahora es identificada con ignotos millonarios que, según las investigaciones judiciales, ordeñan ilegalmente al Estado y ostentan bienes mal habidos con un extraño orgullo.

Mendoza tiene talento individual enorme en distintas disciplinas. Entre los mendocinos indiscutibles hay pocos políticos, justamente quienes deberían construir una “utopía” que amalgame esos talentos en un proyecto común que hoy escasea. Si hay, por ejemplo, muchos mendocinos influyentes, sobre todo en el mundo de los negocios y más particularmente en el mundo de los negocios regulados y relacionados con la política. Pero ser influyente no es lo mismo que ser trascendente.

La cultura cívica de la provincia tiene mucha riqueza en su haber. Hoy se suman pujas de intereses particulares a los que les cuesta cuajar: agrupaciones empresarias que presionan para bajar impuestos, con carencias de ideas para compensar; políticos del oficialismo enfocados en proyectar el modelo de poder, con dudas si hay un “plan de provincia” y una ausencia total de alternativas de poder de parte de la oposición.

Que Facundo Leal, hijo político de Rodolfo Gabrielli y otros dirigentes, sea el mendocino más notable hoy es una espantosa señal. El hombre es investigado por múltiples sospechas, tras haber pasado dos décadas ostentando en los círculos sociales y políticos de la provincia. Los 2,4 millones de dólares en efectivo hallados en sus domicilios podrían sumar ceros en la cuenta general si en los tribunales de Comodoro Py, donde recayó la “nueva” investigación por enriquecimiento ilícito, ahondan. Además de inmuebles, caballos y lujos elegidos por personal shoppers, podría haber bienes en el extranjero. Las ramificaciones de los contratos de Arsat que habrían craneado Leal y su banda podría ser muy extensa; sobre todo si se analizan todos los años en los que estuvieron al frente de la empresa. Es decir, desde su fundación.

Allí entran desde los más de 35 mil kilómetros de fibra óptica, hasta material tecnológico sensible y bienes comunes pero adquiridos en grandes cantidades. Por ahora la investigación solo abarca una empresa con la que, como contó MDZ, fue parte de la frecuente metodología de contratación directa. Se trata de Argentina Logistic Services (ALS). En las planillas analizadas por MDZ figuran 7 contrataciones directas de ARSAT con Argentina Logistic Service, pero solo en el año 2022. Ese año se hicieron 4 contratos por $ 1.384.914 dólares y otros 3 firmados en pesos por un total de 31.800.000. Si se hiciera un análisis a fondo, la maraña es mayor porque casi el 50% de las contrataciones de ARSAT se hacían de manera directa y si se cuenta por montos, la proporción es mayor aún.

Si de empresas que tiene trayectoria relevante se trata, IMPSA es la más importante. La nueva gestión de la metalúrgica nacida en Mendoza, que está a cargo de capitales extranjeros ahora, anunció un acuerdo con el Gobierno de Venezuela para terminar los trabajos en la central Tocoma. La presidenta Delcy Rodríguez lo anunció y es un dato político relevante. IMPSA tenía en Venezuela uno de los sus principales negocios, tras los contratos firmados en la época de Hugo Chávez. De hecho, ese país se transformó en la principal fuente de obras y negocios, junto con la unidad creada en Brasil. Los problemas de pago y otros fueron la principal justificación de la caída de la empresa. Incluso en la causa Cuadernos de la Corrupción, Enrique Pescarmona declaró que parte de las coimas pedidas y pagadas fueron para destrabar desembolsos adeudados por Venezuela a Impsa.

El contrato firmado sería para concluir un complejo hidroeléctrico que estaba casi listo y quedó envuelto en distintos escándalos. La obra civil la hizo Oderbrech, el gigante brasileño que quedó envuelto en causas de corrupción en todo el continente. Y las turbinas estaban a cargo de Impsa. El contrato era por 10 turbinas. Dos de ellas están montadas y hay que optimizarlas para que funcionen. “Una tercera turbina tiene el rodete tipo Kaplan y sus mecanismos armados en obra, y el resto de las máquinas cuentan con un porcentaje de fabricación superior al 70%”, había informado IMPSA. La fabricación se hizo en Mendoza y el acuerdo supone la finalización.

Este es el "rodete" de una turbina Kaplan de las que se construyen en Mendoza. Foto: Alf Ponce / MDZ Este es el "rodete" de una turbina Kaplan de las que se construyen en Mendoza. Foto: Alf Ponce / MDZ

Dentro de Venezuela hay dudas sobre los manejos financieros que hubo en ese país con Impsa en períodos anteriores. Gran parte del agujero negro económico de IMPSA proviene, según declaran en sus balances, de los contratos con Venezuela. “El 94,96% del saldo de créditos por ventas al 31 de marzo de 2026 se deriva de sus contratos con CORPOELEC (ex “EDELCA”), una empresa operadora estatal encargada de la realización de las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de potencia y energía eléctrica de propiedad del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. A partir del ejercicio 2013 se ha visto afectada la capacidad de CORPOELEC para cumplir con sus obligaciones en los plazos contractualmente pactados”, advertían. “Al 31 de marzo de 2026, los saldos de créditos por ventas con CORPOELEC se componen de: (i) cuentas por cobrar por miles de pesos 59.499.299, de los cuales se ha previsionado 15.379.499; (ii) clientes por contratos de construcción por miles de pesos 122.148.621, de los cuales se ha previsionado el importe de 53.700.650; y (iii) reclamos por mayores costos originados en atrasos en los pagos por miles de pesos 9.522.500, actualmente previsionado. A esa fecha, los saldos facturados vencidos impagos ascienden a miles de pesos 44.119.800”, dice el detalle. En el mismo balance ya mencionaban las negociaciones que llevaban adelante con el “nuevo” gobierno de Venezuela, tras la detención de Maduro, que ahora se confirmaron.

Aislados

No es que Mendoza necesite un Estado Asambleario ni nada por el estilo. Pero quedó en el olvido la idea de dialogar para buscar mejores soluciones. El ejemplo remanido de esa cerrazón está con la ejecución del Fondo de Resarcimiento, que será un parámetro de evaluación de la gestión de Alfredo Cornejo. El formato para ejecutar las obras tuvo un filtro objetivo en cuanto al nivel de desarrollo en la etapa de proyecto, pero un amplio margen de discrecionalidad política para seleccionar.

Cornejo avanzó en obras que no entran en el plano de lo estratégico pero sí de gran impacto inmediato como el Acceso Este y también lo usó como bolsa de rescate financiero para obras propias y nacionales. Algunos empresarios insinuaron quejas por la falta de diversidad y la concentración de contratos. La respuesta fura dura: “no vamos a hacer socialismo entre las empresas”, dicen enfáticamente desde el Gobierno apuntando a que haya competencia. En esa carrera hay ganadores notorios que nunca sufrieron las consecuencias de sus propios problemas financieros y se mantuvieron en la cresta de la ola de contrataciones con el Estado.

Los últimos amagues para hacer algún llamado a la búsqueda de ideas fue el Consejo Económico Social impulsado por Rodolfo Suarez, iniciativa que murió antes de tener alguna relevancia. Tampoco funcionaron los intentos municipales como el Unicipio.

La Universidad Nacional de Cuyo supo y puede ser ese espacio de encuentro de las ideas. El proceso electoral que lleva adelante la principal casa de altos estudios de la Provincia entró en terrenos fangosos, donde “se denuncian” las pertenencias partidarias de unos y otros. La endogamia está exacerbada, pero probablemente la UNCuyo necesite justo lo contrario: abrirse y darle respuesta a la sociedad que lo tiene como la institución más prestigiosa. Más de 2 mil profesionales por año, casi 40 mil alumnos universitarios, más de 5 mil docentes e investigadores; 12 facultades, el ITU y hasta la excelencia del Balseiro. La masa crítica de la UNCuyo tiene un potencial enorme en una provincia que necesita ese aporte.

Alfredo Cornejo tomó algunas gestas como parte de su nuevo mandato y, como él explica, busca el bronce. De ahí su impulso a la minería, que será el principal hecho a recordar cuando deje el cargo en 2027. El Gobernador es un político relevante, con una impronta propia difícil de imitar. “Mejor”, dicen algunos dirigentes políticos que anhelan poder dialogar sin miedo con referentes de otros sectores.