Hicimos una encuesta lúdica para presidente y la vandalizaron

El domingo pasado, en este espacio, publicamos -como lo hacemos habitualmente, información y una encuesta. Se trataba de los datos que informan sobre cuáles son todas las fórmulas que compiten por la presidencia. Le sucedía una encuesta lúdica, sin pretenciones científicas y mucho menos, representativa: al solo fin de que nuestros lectores se informaran jugando, como decimos siempre en estos casos.

Sin embargo, algo pasó. Si estás leyendo esto todavía hoy en un diario de actualización permanente, es porque te mandaron el link de la nota en algún grupo de whatsapp.

Pasó que núcleos de fanáticos de una de las fórmulas se están pasando el vínculo para hacer ganar en la encuesta a una fórmula que, a todas luces, no está en esos niveles de consideración pública.

Esa actitud troll hizo que la encuesta perdiera sentido, al ser vandalizada.

Pero lo que debe quedar en claro es que las elecciones se ganan en las urnas, no en las encuestas. Y que lo que hicieron -al torcer militantemente el resultado que se venía dando- es un acto repudiable, porque se están burlando del resto de la sociedad pretendiendo que crean algo que es mentira.

Por eso, primero apartamos al supuesto "ganador" con la idea de que aparecieran sus acólitos fanatizados. Y al "pegarle al chancho", apareció el dueño: el propio candidato reclamando ganar, sí o sí, porque sus seguidores estaban como locos votándolo una y otra vez.

Pero no jugamos a eso y tal vez, si no son de Mendoza, no lo sepan.

Apostamos a la seriedad y no a eso. Quitamos la encuesta y dejamos la información.

Los ataques a este diario y a sus periodistas, en los comentarios, en sus redes y hasta en sus teléfonos, es un punto aparte que habla por sí sólo.

Gracias por citarlo porque me permite denunciar que sus seguidores vandalizaron nuestra encuesta hasta llevarlo a usted a un resultado poco creíble. La idea no es que gane el que pone más trolls. Le pedimos que reclame a sus equipos el necesario respeto que merecemos. — Gabriel Conte (@ConteGabriel) June 25, 2019

La información sobre las fórmulas presidenciales

Nueve fórmulas presidenciales se inscribieron para participar el próximo 11 de agosto en las primarias para definir los candidatos que podrán competir en los comicios de octubre. El plazo para inscribir precandidatos ante la Justicia electoral expiró en la medianoche de este sábado.

Para quedar habilitados para competir en las presidenciales del 27 de octubre, los candidatos deben obtener en las primarias al menos el 1,5% de los votos. La participación en las primarias es obligatoria para los partidos, aunque pueden optar por presentar una única fórmula.

La alianza oficialista Juntos por el Cambio irá a las primarias con el presidente Mauricio Macri, en busca de la reelección por un nuevo mandato de cuatro años al frente de la Casa Rosada quien suma a un sector del peronismo representado por Miguel Ángel Pichetto, hasta hace dos semanas líder del mayor bloque opositor en el Senado y que ahora secundará al mandatario como candidato a vicepresidente.

El principal espacio opositor de cara a los comicios es el Frente de Todos, compuesto por una quincena de fuerzas políticas, incluida la kirchnerista Unidad Ciudadana y el Partido Justicialista (PJ), la estructura orgánica formal del peronismo. Este frente inscribió como precandidato a presidente a Alberto Fernández, exjefe de Gabinete de los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015), y a esta última, quien actualmente ocupa una banca en el Senado, como postulante a la Vicepresidencia.

Consenso Federal anotó la fórmula encabezada por el peronista Roberto Lavagna, ministro de Economía durante los gobiernos de Eduardo Duhalde (2002-2003) y Kirchner, y en la que el también peronista Juan Manuel Urtubey, gobernador de la norteña provincia de Santa, irá como candidato a vicepresidente.

Otros precandidatos presidenciales anotados para las primarias son el economista conservador José Luis Espert, postulante del Frente Despertar; el militar retirado Juan José Gómez Centurión, que integró el Pro, ocupó cargos públicos en el Gobierno de Macri y ahora va como candidato del Frente Nos; y Alejandro Biondini, un político ligado a sectores nacionalistas, que alguna vez pasó por las filas del peronismo y que ahora representará al Frente Patriota.

La lista de alianzas se completa con el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, integrado por cinco partidos políticos, que llevará como aspirantes a presidente y vice a Nicolás del Caño y Romina del Plá.

Pero en estas primarias participarán además dos partidos políticos que no han trabado alianzas con otras fuerzas e irán también con fórmula única. Es el caso de Manuela Castañeira, candidata a presidenta por el partido Nuevo Movimiento al Socialismo (Nuevo MAS), y de José Antonio Romero Feris, exgobernador de la norteña provincia de Corrientes y representante del Partido Autonomista Nacional, una fuerza liberal conservadora constituida en 1874.

