Elecciones: por las lluvias, una escuela de La Paz quedó inhabilitada como centro de votación
La Junta Electoral provincial informó el cambio de locación de una escuela de La Paz para las elecciones desdobladas de este domingo.
La Junta Electoral de la provincia de Mendoza informó este sábado que, por las tormentas de las últimas horas, una escuela de La Paz que iba a funcionar como centro de votación quedó inhabilitada.
Se trata de la escuela 1-1781 Juana Aguirre de Quiroga, de ese departamento. Por esto, quienes estaban empadronados en ese establecimiento educativo deberán dirigirse al Centro Cultural Felix Palorma, ubicado frente a la institución.
Elecciones en Mendoza
Este domingo 22 de febrero de 2026 serán las elecciones de concejales en los municipios de La Paz, Luján de Cuyo, Maipú, Rivadavia, Santa Rosa y San Rafael. Hay 510.916 electores para votar en total.
La elección en San Rafael tendrá una instancia adicional, ya que también se votará a 24 convencionales encargados de la redacción de la nueva Carta Orgánica departamental.
Por otro lado, rige la veda electoral desde las 8 del viernes, y la misma se mantendrá hasta la finalización de la elección, es decir, el domingo a las 18. No se podrán publicar datos oficiales hasta las 21 de esa jornada.