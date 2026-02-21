Elecciones: por las lluvias, una escuela de La Paz quedó inhabilitada como centro de votación

La Junta Electoral provincial informó el cambio de locación de una escuela de La Paz para las elecciones desdobladas de este domingo.

La Junta Electoral provincial informó el cambio de locación de una escuela de La Paz para las elecciones desdobladas de este domingo.

La Junta Electoral de la provincia de Mendoza informó este sábado que, por las tormentas de las últimas horas, una escuela de La Paz que iba a funcionar como centro de votación quedó inhabilitada.

Se trata de la escuela 1-1781 Juana Aguirre de Quiroga, de ese departamento. Por esto, quienes estaban empadronados en ese establecimiento educativo deberán dirigirse al Centro Cultural Felix Palorma, ubicado frente a la institución.

La elección en San Rafael tendrá una instancia adicional, ya que también se votará a 24 convencionales encargados de la redacción de la nueva Carta Orgánica departamental.