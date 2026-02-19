Recta final con austeros cierres de campaña para las elecciones municipales en Mendoza

Los partidos políticos cerraron de manera austera en su mayoría la campaña electoral de cara a las Elecciones municipales de este domingo en San Rafael, Maipú, Santa Rosa , La Paz , Luján de Cuyo y Rivadavia , en la previa de la veda electoral, que arrancará este viernes a las 8.

Como era de esperarse, los oficialismos departamentales, así como los espacios opositores, prácticamente no realizaron grandes actos, sino que se limitaron, en su mayoría, a seguir con las mismas actividades que ya venían realizando.

Es el caso, por ejemplo, del peronismo de Maipú , con el intendente Matías Stevanato , donde no habrá un tradicional cierre de campaña, sino que mantuvo caminatas con los candidatos a concejales y visitas a vecinos de la comuna.

Un paso histórico para Maipú Realizamos la mayor inversión en equipamiento municipal de los últimos años, incorporando una nueva flota de vehículos y maquinaria de última generación para fortalecer los servicios en todo el departamento. Más tecnología, más capacidad… pic.twitter.com/ru5y0BOowz

Lo mismo han previsto en el resto de los departamentos oficialistas.

En San Rafael tampoco habrá cierre de campaña, y desde el sector del intendente Omar Félix sostuvieron que siguieron con la realización de encuentros en barrios y distritos con vecinos, clubes, entidades y ONG's.

APOYO A CLUBES E INSTITUCIONES

El municipio apoya a clubes e instituciones deportivas. En infraestructura, se está colaborando con los clubes Cuadro Nacional, El Molino, El Porvenir, San Luis Gonzaga.

Además, se entrega material deportivo, luminarias y apoyo con profesores. pic.twitter.com/hFJV99OJFQ — Municipalidad de San Rafael (@munisanrafael) February 19, 2026

Otro caso es el de Santa Rosa, cuya intendenta Flor Destéfanis participará este jueves por la tarde de un bingo en los distritos del departamento. El martes lo hicieron en Las Catitas, este miércoles ocurrió lo mismo en La Dormida; y este jueves ocurrirá en 12 de Octubre. Así será ese cierre peronista, con la consigna de participar con "remeras y banderas de Argentina".

En el caso del oficialismo de Luján, Esteban Allasino ha sido la "cara visible" de la campaña en la comuna y ha participado también de caminatas y eventos, así como también visitas y diálogos con medios de comunicación.

Uno de los últimos eventos que realizó fue para Carnaval, con un encuentro con adultos mayores en la sede de la Sociedad Española de Luján. Pero este jueves encabezó el cierre de campaña junto a jóvenes militantes.

Carnaval Adultos Mayores



Celebramos el carnaval junto a más de 500 adultos mayores de nuestros distintos centros municipales, en la Sociedad Española de Luján de Cuyo .



Un encuentro lleno de música, baile, alegría y momentos compartidos en familia, donde nuestros abuelos… pic.twitter.com/OMRJ3JDVUt — Esteban Allasino (@estebanallasino) February 18, 2026

En la oposición, la alianza del Frente Cambia Mendoza con La Libertad Avanza, realizaron actos tanto en Santa Rosa como también en San Rafael.

En el caso de la comuna sureña, participaron del acto los candidatos a concejales y referentes provinciales como la vicegobernadora Hebe Casado; y el presidente de la UCR Mendoza, Andrés Lombardi.

Tanto Lombardi como los candidatos a concejales Juan Pablo Vignoni, Valentina Sánchez y Romina Giraudo, convocaron a la ciudadanía a acompañar la propuesta del frente en las elecciones de este domingo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/hebesil/status/2024528842258366735&partner=&hide_thread=false En este cierre de campaña queremos agradecer, ante todo, a cada vecino de San Rafael por el acompañamiento, el compromiso y la confianza en este proyecto que tiene como eje el desarrollo, la inversión y el crecimiento sostenido del sur mendocino.



Esperamos que este domingo nos… pic.twitter.com/jfB8z6wZBh — Hebe Casado (@hebesil) February 19, 2026

Precisamente, el presidente del Comité Provincia de la UCR, puso en valor el trabajo territorial y político que viene desarrollando la alianza, al señalar que “hemos caminado, recorrido el departamento y dado debates muy fuertes, tanto en el Concejo Deliberante como en la opinión pública”, y aseguró que ese camino recorrido no se agota en esta elección, sino que “todo ese trabajo es la puerta de un proyecto nuevo, que es el proyecto 2027”.

Otro sector opositor es el de Frente Patria y San Rafael Futuro, el espacio kirchnerista que presentó listas por afuera del PJ en Luján, San Rafael y Rivadavia. Seguirán con las caminatas y planteando ideas de campaña en redes sociales, como Instagram, Twitter, Tiktok y Facebook.

