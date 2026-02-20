Cuántos concejales ponen en juego los intendentes en las elecciones del domingo

El próximo domingo habrá elecciones en Maipú, San Rafael, Luján de Cuyo, Santa Rosa, La Paz y Rivadavia para renovar las bancas de concejales . Los seis intendentes de estos municipios ponen en juego una cantidad de ediles distinta en este turno electoral. Mientras algunos enfrentan estos comicios desdoblados con un escenario más favorable en sus concejos deliberantes, otros arriesgan el control del cuerpo parlamentario local.

Este 22 de febrero están habilitados 514 mil mendocinos para votar y lo harán a través del sistema de boleta única de papel, el mismo que se utilizó para las elecciones legislativas de octubre de 2025.

En total son 1.512 las mesas desplegadas para este proceso electoral y las urnas estarán distribuidas en 223 escuelas de estos seis departamentos.

Los ciudadanos de Luján de Cuyo, San Rafael y Maipú deberán concurrir a votar para elegir 6 concejales en cada municipio, mientras que las personas con domicilio en Rivadavia, La Paz y Santa Rosa votarán para renovar a 5 ediles en cada comuna.

A su vez, en San Rafael también se elegirán en simultáneo convencionales que se encargarán de redactar la nueva carta orgánica del municipio.

Los intendentes de estos seis departamentos decidieron desdoblar la votación de concejales para separar la discusión electoral de la agenda nacional y enfocarse en cuestiones locales.

En este escenario, cada uno de los jefes comunales enfrenta una realidad distinta en sus respectivos concejos deliberantes y en algunos casos el oficialismo se juega la mayoría de cara a los próximos años.

Maipú

El intendente Matías Stevanato enfrenta este recambio de bancas del concejo deliberante poniendo en juego dos concejales oficialistas, mientras que cuatro escaños a renovar están en manos de la oposición.

Los ediles que resulten electos el domingo se sumarán a un cuerpo integrado por 3 oficialistas, 2 radicales y un demócrata libertario, los cuales tienen mandato hasta 2027.

Es decir que para lograr al menos la mitad de los integrantes del Concejo, el peronismo maipucino debe obtener tres bancas en estas elecciones.

Continúan: Adrián Herrera Longo (PJ), Marcelo Guevara (PJ), Belén Banqueri (PJ), María Elisa Gómez (UCR), Marcos Flores (UCR), Alfredo Mancifesta (Demócrata Libertario)

Terminan mandato: Yamila Cerezo (PJ), Luis Acosta (PJ), Gabriel López (UCR), Gladys Sánchez (UCR), Sergio Dragoni (UCR) y Analía Pallero (Libres del Sur).

Omar Félix, Matías Stevanato

San Rafael

El intendente sanrafaelino Omar Félix llega a estos comicios arriesgando la mayoría que tiene el oficialismo peronista en el Concejo Deliberante. Se terminan los mandatos de tres concejales justicialistas y de tres radicales.

Los nuevos concejales se integrarán a un concejo con una base de tres representantes oficialistas, dos radicales y uno liberario.

Al igual que sucede en Maipú, el peronismo sanrafaelino apuesta a obtener tres bancas que le aseguren la mitad del cuerpo legislativo municipal.

Continúan: Nahuel Arscone (PJ), Antonela Cristofanelli (PJ), Néstor Ojeda (PJ), Adrián Reche (UCR), Romina Giordano (UCR) y Martín Antolín (Partido Libertario).

Terminan Mandato: Mariano Cámara (PJ), Samuel Barcudi (PJ), Pamela Torres (PJ), Romina Giraudo (UCR), Adriana Napolitano (UCR) y Leonardo Yapur (UCR).

Luján de Cuyo

El intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, alcanzó un acuerdo político con La Libertad Avanza y Cambia Mendoza de cara a estas elecciones provinciales. Este pacto mejoró la situación del oficialismo municipal en el Concejo Deliberante sumando a sus filas a los representantes del radicalismo que estaban del lado de la oposición.

De cara a los comicios del domingo, el oficialismo en Luján pone en juego tres concejales propios y uno de sus aliados de Cambia Mendoza. En tanto, un radical díscolo y una peronista también abandonan sus bancas.

Allasino, Cornejo y Mema Eran rivales y ahora caminan juntos. Estaban Allasino y Natalio Mema.

Los nuevos representantes que ingresen al Concejo se sumarán a una base de cuatro concejales que responden a Allasino y dos radicales que integran el mismo espacio, por lo que el escenario es más que favorable para el gobierno municipal.

Continúan: Andrés Sconfienza (UM), Cecilia Soulé (UM), Gabriela Della Blanca (UM), Rolando Baldasso (UM), Carlos Sala (UCR) y Laura Gómez (UCR).

Terminan mandato: Guillermo Trentacoste (UM), Malena Ábalos (UM), Marisa Barea (UM), Adrián Devia (UCR), Rubén Lázaro (Más Luján), Paloma Scalco (PJ).

La Paz

El intendente Fernando Ubieta pone en juego tres bancas de concejales peronistas en La Paz, a la vez que el radicalismo de La Paz deja dos escaños.

El Concejo Deliberante paceño sumará nuevos ediles a una base conformada por tres representantes oficialistas del PJ y dos radicales opositores.

Continúan: Virginia González (PJ), Ivana Rosales (PJ), Yair Moyano (PJ), Daniel Blanco (UCR) y Ana Sol Pinto (UCR).

Terminan mandato: Carlos Raed (PJ), Romina Barrea (PJ), Noelia Rolón (PJ), Fernando Rojas (UCR) y Maira Ortíz (UCR).

Santa Rosa

En el caso de la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, de cara a estas elecciones arriesga dos bancas de concejales oficialistas. Mismo escenario enfrenta el radicalismo con dos escaños en juego y también finaliza su mandato Débora Quiroga, una histórica dirigente política santarrosina que fue aliada de la actual jefa comunal y devino en opositora.

Los concejales que sean electos este domingo se incorporarán a un Concejo integrado por dos ediles peronistas, dos de Cambia Mendoza y una opositora del espacio Ahora Santarrosinos, sector liderado por Quiroga.

Continúan: Mariano Vilches (PJ), Melisa Ibáñez (PJ), Diego Ercoli (UCR), Liliana Campos (UCR) y María José Buffa (AS).

Terminan mandato: Leonardo Saile (PJ), Romina Donaire (PJ), Norma Trigo (UCR), Ezequiel Quiles (UCR) y Débora Quiroga (AS).

Rivadavia

El intendente de Rivadavia, Ricardo Mansur, pondrá en juego en este turno electoral a tres concejales del bloque oficialista Sembrar. Por su parte, Cambia Mendoza y el peronismo arriesgan una banca cada uno.

Ricardo Mansur intendente de Rivadavia-5 Milagros Lostes - MDZ

Los nuevos ediles que resulten electos este domingo se sumarán a un cuerpo con dos representantes oficialistas, dos de Cambia Mendoza y una peronista.

Continúan: Luis Gonzalez García Llauró (Sembrar), Marta Alicia Viviana Kihn (Sembrar), Silvana Francese (UCR), Alejandro Flores (UCR) y Johanna Genovese (PJ).

Terminan mandato: Nilda Estela Pichilli (Sembrar), Víctor Agüero (Sembrar), Juan Carlos Argüello (Sembrar), Laura Abate Cano (UCR) y Juan Manuel Villalba (PJ).