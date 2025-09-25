El vicerrector de la UBA cruzó a Caputo por la quita de retenciones al campo y cuestionó el financiamiento universitario

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, criticó al ministro de Economía, Luis Caputo, por la quita de retenciones al agro.

El debate por la quita de retenciones al campo abrió un fuerte cruce entre el Gobierno y el ámbito académico. En las últimas horas, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA) apuntó contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y lo instó a reflexionar sobre las prioridades en materia de financiamiento público.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, el funcionario universitario escribió: "La Beca Electoral que le otorgó a las grandes cerealeras (en su mayoría con dueños extranjeros) le costó al Estado en tres días 1.500 millones de dólares, mientras que las Becas Progresar perdieron un 65% del valor adquisitivo desde que usted asumió (quedaron en $28.000 por mes)".

El tuit del vicerrector de la UBA

El vicerrector remarcó que los 1.500 millones de dólares que el fisco dejó de percibir equivalen a tres presupuestos anuales de la UBA, además de ser "más del doble de lo necesario para implementar la Ley de Financiamiento Universitario este año” y “veinte veces superior a la Ley de Emergencia del Hospital Garrahan".