FIT 2025: todo lo que hay que saber de la feria de turismo en La Rural

La Feria Internacional de Turismo de América Latina ( FIT ) ultima detalles para su edición 2025, que se llevará a cabo del 27 al 30 de septiembre en el predio de La Rural, en Buenos Aires . Se trata del encuentro turístico más grande de la región, con la presencia de más de 1.700 expositores y representantes de 50 países.

Durante el fin de semana, de 14 a 21 horas, el público general podrá recorrer pabellones, conocer destinos, participar en actividades culturales y degustar propuestas gastronómicas. El lunes y martes, en tanto, las puertas quedarán abiertas solo para profesionales del sector, con jornadas de 10 a 19 horas dedicadas a rondas de negocios y networking .

Las entradas tendrán un valor general de 9.000 pesos, con descuentos para estudiantes de turismo y jubilados, además de un pase familiar o grupal con tarifa diferencial. Los menores de 10 años acompañados y las personas con discapacidad ingresarán sin cargo.

La edición de este año incluye tres espacios temáticos que reflejan las tendencias actuales del sector: FIT Outdoor, enfocado en experiencias al aire libre; FIT Tech, dedicado a la innovación y la tecnología; y FIT Sostenible, con propuestas ligadas al turismo responsable.

Portugal será el país invitado especial y contará con un stand destacado en La Rural. Allí exhibirá su riqueza cultural, histórica y gastronómica, con degustaciones de vinos de Oporto, pasteles de nata y propuestas interactivas que reflejarán la hospitalidad portuguesa.

En paralelo, se ofrecerán capacitaciones para operadores y agentes de viaje, además de un roadshow en ciudades argentinas como Córdoba y Rosario. El objetivo es afianzar el vínculo con el mercado regional, ya que el turismo representa cerca del 16% del PBI portugués y en 2024 recibió más de 31 millones de visitantes.

El embajador Gonçalo Teles Gomes destacó el crecimiento del flujo de argentinos hacia su país: “Solo en el primer semestre de 2025, los huéspedes provenientes de Argentina aumentaron un 16 % respecto al año anterior”.

Una cita imperdible

Con una concurrencia estimada en más de 120 mil personas, la FIT 2025 vuelve a consolidarse como una vitrina clave para el turismo en Latinoamérica. El evento combina negocios, capacitación, innovación y cultura, posicionándose como un encuentro imprescindible para profesionales y viajeros.

La Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT) comienza el próximo 27 de septiembre en el predio de La Rural, Buenos Aires, en coincidencia con el Día Mundial del Turismo. La jornada inaugural tendrá un carácter especial con la presencia de Shaikha Nasser Al Nowais, Secretaria General electa de ONU Turismo, y las principales autoridades del sector.

“Celebrar el Día Mundial del Turismo en el marco de FIT es un hecho de enorme relevancia para todo el sector. Nuestra feria se consolida año tras año como un punto de encuentro imprescindible donde se potencia el turismo argentino frente al mundo. Contar con la presencia de la Secretaria General electa de ONU Turismo habla de la importancia central que tiene nuestra feria en el calendario turístico global”.

Por su parte, Daniel Scioli, Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, señaló: “El turismo es motor de crecimiento global y generador de oportunidades en cada rincón de nuestro país y el mundo. Tiene un poder único: impulsar cambios positivos en lo económico, lo social y lo cultural. La innovación y la inteligencia artificial serán claves para agregar valor al turismo argentino y dejar un legado para las próximas generaciones”.